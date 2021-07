Υγεία - Περιβάλλον

Ενυδάτωση: μια ουσιαστική προσωπική πρόκληση για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την σημασία της κατανάλωσης νερού από μικρούς και μεγάλους, τα οφέλη της ενυδάτωσης και την ανάγκη για να πίνουμε ποιοτικό νερό, τονίζει η παιδίατρος Ελένη Αντωνιάδου.

Το νερό είναι ζωή.

Το πρώτο έτος ζωής, 77% του σώματος είναι νερό.

Στην ηλικία 1-12 ετών το 70% του σώματος είναι νερό.

Καθώς μεγαλώνουμε ηλικιακά μειώνεται το ποσοστό του νερού του σώματος και στην ενήλικη ζωή 60-62% του σώματος των γυναικών και 66-68% του σώματος των ανδρών, συνίσταται από νερό.

Το ποσοστό του νερού στο σώμα μειώνεται στο 55% στους υπερήλικες.

Κάθε κύτταρο του οργανισμού μας έχει ανάγκη το νερό προκειμένου να επιτελέσει τις λειτουργίες του.

Το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε με τις τροφές μεταφέρονται με το αίμα σε κάθε ιστό, σε κάθε κύτταρο.

Το αίμα συνίσταται κατά 83-90% από νερό!

Είναι απαραίτητη η καθημερινή πρόσληψη νερού για να φθάνει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα του οργανισμού μας.

Ας δούμε όμως περισσότερο αναλυτικά την σύσταση των οργάνων μας ως προς την περιεκτικότητα τους σε νερό:

Δέρμα 64%

Οστά. 22-31%

Μυς 33-40%

Εγκέφαλος 73%

Καρδιά. 70%

Ήπαρ. 70%

Νεφροί. 79%

Πάγκρεας. 73%

Πνεύμονες. 75%

Από τις ενδεικτικές αυτές αναφορές, αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται παγκόσμια προσπάθεια εκπαίδευσης των ανθρώπων για την πρόσληψη νερού καθημερινά.

Ας δούμε τι συμβαίνει όταν δεν είμαστε ενυδατωμένοι.





Όταν έχουμε έντονο αίσθημα δίψας, ήδη έχουμε 1% του σωματικού βάρους έλλειμα σε νερό.





Όταν παρουσιάζουμε δυσκολία συγκέντρωσης, ξηροστομία, αίσθημα κόπωσης τόσο σωματικής, όσο και πνευματικής ,έχουμε έλλειμα 2-2.5% σε νερό.





Όταν το έλλειμα του οργανισμού σε νερό φθάνει το 4%,ή αλλιώς έχουμε αφυδάτωση 4% που ιατρικά μεταφράζεται σε απώλεια σε νερό του 4% του σωματικού βάρους, τότε έχουμε μυική αδυναμίας, κεφαλαλγία, ληθαργικότητα.





Ο ευκολότερος και ταυτόχρονα ακριβώς τρόπος να ελέγχουμε πόσο καλά ενυδατωμένοι είμαστε είναι η παρατήρηση των ούρων: ό σο περισσότερο έλλειμα έχει ο οργανισμός μας σε νερό τόσο το χρώμα των ούρων μεταβαίνει από ανοικτό κίτρινο σε όλο και πιο σκούρα απόχρωση του πορτοκαλί και φυσικά μειώνεται και η ποσότητα παραγωγής ούρων.





Οι ακραίες ηλικίες δηλαδή τα βρέφη και παιδιά κάτω των 4 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών, αποτελούν κατηγορίες υψηλού κινδύνου για αφυδάτωση καθώς το αίσθημα δίψας καθυστερεί να εμφανιστεί ή δεν γίνεται αντιληπτό παρά μόνο όταν συνοδεύεται από δυσφορία.





Ας φροντίζουμε λοιπόν τους ηλικιωμένους μας προσφέροντας τους νερό συχνά και ας εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας ώστε να μάθουν ότι το νερό είναι φίλος που μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί τους.





Στην σημερινή συζήτηση όμως εκτός από την ποσότητα θα πρέπει να εντάξουμε και την ποιότητα του νερού που πίνουμε.





Θα πρέπει να προσέχουμε ώστε το νερό μας να έχω όσο το δυνατόν λιγότερα νιτρικά που είναι ισχυρές οξειδωτικές χημικές ουσίες. Η ύπαρξη των Νιτρικών στο πόσιμο νερό είναι πιο δραστική και έχει μεγαλύτερη αρνητική επίδραση καθότι μέσω του νερού διοχετεύονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού.

























































*Άρθρο της Ελένης Αντωνιάδου, Παιδιάτρου, Μέλους της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, Συνεργάτιδας της Ιατρικής Σχολής Houston, TX













Προσφάτως, η κ. Αντωνιάδου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Υγεία πάνω απ΄ ολα", με την Φωτεινή Γεωργίου και μίλησε για την σημασία της ενυδάτωσης και της κατανάλωσης ποιοτικού νερού.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα::