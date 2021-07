Κοινωνία

Ανατίναξαν πρατήριο καυσίμων για... τα μάτια μιας γυναίκας (βίντεο)

Εκρηκτικη εκδίκηση για επεισόδιο σε μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Επτά συλλήψεις έκαναν οι Αρχές.

Βόμβες και πυροβολισμοί για να εκδικηθεί αυτούς που φλέρταραν τη φίλη του!

Ο λόγος για την υπόθεση τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ως εκδίκηση από τους συλληφθέντες για σοβαρό επεισόδιο σε μπαρ, επίσης στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα με πυροβολισμούς.

Τη σοβαρή υπόθεση εξιχνίασε έπειτα από πολύμηνες έρευνες το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα.

Στο βίντεο - ντοκουμέντο, που δημοσιοποίησε το real.gr, δύο από τους 7 δράστες της υπόθεσης απεικονίζονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, να τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό, να ανάβουν το φυτίλι και τελικά να απομακρύνονται, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της βομβιστικής ενέργειας είχε πάει σε μπαρ στο κέντρο της Αθήνας όπου εργαζόταν μια φίλη του.

Εκεί ήρθε αρχικά σε λεκτική αντιπαράθεση με μια παρέα ατόμων που πείραζαν την φίλη του. Λόγο στο λόγο ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ορισμένοι από την συγκεκριμένη παρέα να βγάλουν όπλα και να αρχίσουν να πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό.

Μάλιστα ο ένας από αυτούς πυροβόλησε στα πόδια και στην λεκάνη τον 40χρονο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου μάλιστα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους Αστυνομικούς που τον επισκέφτηκαν στο Νοσοκομείο και τον ρώτησαν ποιος τον πυροβόλησε, αρνήθηκε να πει την αλήθεια και υποστήριξε πως περνούσε από μια πλατεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκείνη την ώρα συμπλέκονταν ομάδες αλλοδαπών με τα όπλα στα χέρια και ίδιος τραυματίστηκε από αδέσποτα πυρά. Βέβαια οι αστυνομικοί δεν τον πίστεψαν και άρχισαν μυστικά να ερευνούν την υπόθεση.

Τον Δεκέμβριο πλέον και ενώ ο 40χρονος είχε συνέλθει από την περιπέτεια του, επικοινώνησε μ’ έναν φίλο του, ο οποίος κατά το παρελθόν τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ΑΤΜ και άρπαζε τα χρήματα, προκειμένου να τον βοηθήσει λόγο των… γνώσεων του στο αντικείμενο, να τινάξει στον αέρα το βενζινάδικο που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, ο άνθρωπος που φέρεται να τον είχε πυροβολήσει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο - ντοκουμέντο, οι δύο άντρες προσεγγίζουν το πρατήριο με μοτοσυκλέτα και τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό με το φυτίλι, στα ρολά του γραφείου.

