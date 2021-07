Life

Οι 10 σούπερ τροφές για καύση λίπους και άμεσο αδυνάτισμα

Βάλτες στην λίστα του σουπερμάρκετ και το μόνο που θα χάσεις θα είναι... κιλά!

Το καλοκαίρι είναι εδώ και όλοι ψάχνουμε να βρούμε ποιες είναι οι καλύτερες λιποδιαλυτικές τροφές, ποιες είναι εκείνες που καίνε το λίπος και ποιοι είναι οι συνδυασμοί τροφών που αδυνατίζουν. Αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις τροφές για καύση κοιλιακού λίπους αλλά και το ποιοι είναι οι «σούπερ συνδυασμοί τροφών», είναι εξαιρετικά υψηλές αυτό το διάστημα και εμείς, με την συνεργασία της Γεωργίας Καπώλη, Κλινικής Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, ΜSc, σου ετοιμάσαμε μια λίστα με το ποιες είναι οι 10 σούπερ τροφές για καύση λίπους και αδυνάτισμα, ώστε κάνοντας τους σωστούς συνδυασμούς τροφών να δεις άμεσα αποτελέσματα! Ιδού λοιπόν:

Τα μήλα αξίζουν την προσοχή σου

Ακόμα και αν δεν βρίσκονται στην κορυφή των διατροφικών σου επιλογών, σίγουρα με αυτά που θα διαβάσεις παρακάτω, θα αναθεωρήσεις σχετικά με τα μήλα! Τα μήλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, καθώς και αρκετές βιταμίνες και μέταλλα. Μπορείς να τα καταναλώσεις είτε με βρώμη το πρωί, είτε σαν σνακ είτε και να τα χρησιμοποιήσεις σαν κύριο συστατικό σε κάποιο επιδόρπιο.

Έχεις ακούσει για... τα Blueberries;

Όλα τα μούρα, όπως τα βατόμουρα και τα σμέουρα(ή blueberries και raspberries αν προτιμάς) είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στην προσπάθειά σου να χάσεις βάρος, κυρίως επειδή λόγω των αντιοξειδωτικών που περιέχουν. Επιπλέον, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι ευρέως γνωστό πως σε κρατούν χορτάτο για αρκετή ώρα.

Πράσινο τσάι, το δροσιστικό

Το πράσινο τσάι έχει κατεχίνες, οι οποίες αυξάνουν το μεταβολισμό του σώματός σου και βελτιώνουν την ικανότητά του να καίει περισσότερο λίπος. Είναι επίσης διουρητικό και σε βοηθά να αποβάλλεις τοξίνες πιο εύκολα.

