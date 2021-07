Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για τις μεταλλάξεις και τα νέα μέτρα (βίντεο)

Η ανησυχία για την μετάλλαξη Δέλτα και οι αλλαγές στις μετακινήσεις και στην Εστίαση.

Κάθε Πέμπτη γίνεται πλέον η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα, από:

Στην ενημέρωση συμμετείχε::

ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης , προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων, διασωληνωμένων και νέων κρουσμάτων. Λίγο πριν την έναρξη της ενημέρωσης, ανακοινώθηκε

"χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, τα περισσότερα εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ προβληματισμό προκαλούν οι δεκάδες μολύνσεις σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Όπως προκύπτει απο τον

τα νέα κρούσματα από μεταλλάξεις του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα. Παράλληλα, ανακοινώθηκανπου εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα.

