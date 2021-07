Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εισπνεόμενο φάρμακο: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα στους 16 πρώτους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έως τα τέλη Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

«Εξαιρετικά ελπιδοφόρα» χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών του πρωτοποριακού εισπνεόμενου φαρμάκου EXO-CD24 στους 16 πρώτους Έλληνες ασθενείς με Covid-19 o Ισραηλινός καθηγητής Ιατρικής, Nadir Arber, που ανέπτυξε το πολλά υποσχόμενο φάρμακο.

«Η κλινική μελέτη στους εθελοντές ασθενείς στην Ελλάδα πάει εξαιρετικά καλά. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ίδια επιτυχία με το Ισραήλ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια εντάσσοντας και άλλους ασθενείς και είμαστε αισιόδοξοι για την ανάρρωσή τους», δηλώνει στο iefimerida.gr ο κ. Arber.

Έως τα τέλη Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Η ερευνητική ομάδα στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα, όπως λέει, εξετάζει διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου. «Αναμένουμε ότι η δοκιμή θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Μπορούμε σίγουρα να δηλώσουμε ότι το φάρμακο είναι ασφαλές και δεν έχει παρενέργειες», σχολιάζει ο Ισραηλινός καθηγητής, η ανακάλυψη του οποίου δίνει ελπίδες σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Covid-19 να ανακάμψουν από την απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του Μαΐου από ένα σύνολο δοκιμών Φάσης 1 στο Ισραήλ.

Η πειραματική θεραπεία, που ονομάστηκε EXO-CD24 και αναπτύχθηκε από το Ιατρικό Κέντρο Ichilov του Τελ Αβίβ, χορηγείται μία φορά την ημέρα με εισπνοή για λίγα μόνο λεπτά, για πέντε ημέρες και έχει αποτρέψει επιτυχώς την κλινική επιδείνωση της νόσου.

Το εισπνεόμενο φάρμακο δοκιμάζεται επί του παρόντος σε έναν δεύτερο γύρο κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα, όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 100 ασθενείς με COVID-19 σε τρία νοσοκομεία της Αττικής, και πιο συγκεκριμένα στο «Σωτηρία», το «Αττικόν» και τον «Ευαγγελισμό».

Στο τέλος του έτους η αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης

Με την ελπίδα ότι οι επερχόμενες κλινικές δοκιμές θα επιβεβαιώσουν ότι το πειραματικό φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, ο κ. Arber δηλώνει ότι αναμένει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης του EXO-CD24 στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και άλλους ρυθμιστικούς φορείς στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2022.

Εν τω μεταξύ, το εισπνεόμενο φάρμακο έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της εσωτερικής Μογγολίας. Ο κ. Arber αποκαλύπτει ότι η ομάδα του συνεργάζεται με το νοσοκομείο Apollo στην Ινδία.

Εξετάζεται η χρήση του EXO-CD24 και για άλλες ασθένειες, όπως η σήψη

«Ακόμα και με τα πολύ αποτελεσματικά εμβόλια που διατίθενται σήμερα, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν νέες μεταλλάξεις, η Covid-19 ήρθε για να μείνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει αυτή τη μοναδική προσέγγιση, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για άλλες ασθένειες, όπως η σήψη, από τις οποίες πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο», σχολιάζει ο καθηγητής.

Σημειώνεται ότι η εργαστηριακή έρευνα πάνω στο γονίδιο CD24, μια πρωτεΐνη που καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, ξεκίνησε το 1998 στο Ισραήλ και τον Απρίλιο του 2020 πήρε άλλη τροπή, καθώς ο καθηγητής Ιατρικής αποφάσισε να στραφεί από την αντιμετώπιση του καρκίνου στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο κομβικός ρόλος της πρωτεΐνης CD24 σε πολλές φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως ο καρκίνος και τα τραύματα, έκανε τον καθηγητή να σκεφτεί τη χρήση της και έναντι της Covid-19.

Το φάρμακο αναστέλλει την ανάπτυξη κυτοκινών

Το φάρμακο αναστέλλει σημαντικά και αποτελεσματικά την κύρια οδό για την ανάπτυξη κυτοκινών (κατηγορία μικρών πρωτεϊνών). Δρα απευθείας στους πνεύμονες και καταπολεμά τη λεγόμενη «καταιγίδα κυτταροκινών», δηλαδή τη δυνητικά επικίνδυνη ανοσιακή αντίδραση του οργανισμού στη λοίμωξη. Στους ασθενείς που νοσούν βαριά η αναπνευστική ανεπάρκεια που συνήθως προκαλείται στον ασθενή, που έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό, οφείλεται στην υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος με καταιγισμό κυτοκινών.

Στόχος είναι η παρέμβαση σ’ αυτό ακριβώς το σημείο και η αποτροπή της επιδείνωσής του. Το εισπνεόμενο φάρμακο χρησιμοποιεί εξωσώματα που μεταφέρουν υλικά μεταξύ των κυττάρων, ώστε να μπορέσει να φτάσει η πρωτεΐνη CD24 στους πνεύμονες. Αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων και παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος βοηθώντας στην εξισορρόπησή του και στην αναχαίτιση της καταιγίδας κυτταροκινών.

Πηγή: iefimerida.gr

Ειδήσεις σήμερα: