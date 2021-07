Life

Τάκης Ζαχαράτος: τωρα και συγγραφέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βιβλίο "για όσους δεν μίλησαν, δεν αντιστάθηκαν, φοβήθηκαν, αιχμαλωτίστηκαν, κακοποιήθηκαν".

Λίγο μετά τις αρχές του καλοκαιριού, ο Τάκης Ζαχαράτος μας συστήνεται σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. Και εκεί που τον είχαμε συνηθίσει σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις, για πρώτη φορά ξεδιπλώνει το συγγραφικό του ταλέντο και μας παρουσιάζει την «Πάστα Σεράνο» εκπλήσσοντάς μας θετικά!

Όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, η ιδέα της ιστορίας τριγυρνούσε στο μυαλό του χρόνια. Είχε πάρει σάρκα και οστά μέσα του μέχρι που την περίοδο της καραντίνας ήρθε η στιγμή για να αποτυπωθεί και στο χαρτί.

Διάβασε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χρήστος Παππάς: συνελήφθη ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

Αστυνομικός σε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών

Αγρίνιο: ποιος είναι ο ιερέας που συνελήφθη για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων (εικόνες)