Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Παπαευαγγέλου: Άμεσος εμβολιασμός για τις ηλικίες άνω των 50 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση για επίσπευση των εμβολιασμών, και στους νέους, από την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

«Καμπανάκι» για τη διασπορά του κορονοϊού , λόγω της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ , κυρίως στους νέους ,σήμανε η Βάνα Παπαευαγγέλου, με αφορμή τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Όπως είπε, τα επιδημιολογικά δεδομένα της περασμένης εβδομάδας δείχνουν μία σταθεροποίηση της επιδημίας, σε σχέση με την καθοδική πορεία των προηγούμενων ημερών. Ο κυλιόμενος μέσος όρος των κρουσμάτων ήταν 442 ανά μέρα. Η θετικότητα βρίσκεται στο 1%.

Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σημείωσε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της περασμένης εβδομάδας ήταν η σημαντική περαιτέρω μείωση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων, η οποία έπεσε πέντε έτη (στα 27) σε επτά μέρες.

Η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων αφορά στους νέους 18 -34 ετών (60%). Όσον αφορά στα νοσοκομεία, παρατηρήθηκε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 700 ασθενείς με Covid στην επικράτεια. Το Rt με βάση τις νοσηλείες είναι 0,85.

Η κ. Παπαευαγγέλου προέβλεψε ότι θα δούμε μείωση στους 100 ασθενείς σε ΜΕΘ την ημέρα και τη μείωση θανάτων σε λιγότερους από 10 την ημέρα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πρόσθεσε πως ο Ιούνιος ήταν εξαιρετικός μήνας για την Ελλάδα, καθώς είχαμε μείωση κρουσμάτων κατά 75% και μείωση θανάτων κατά 50%.

Όπως είπε, η αύξηση των τελευταίων ημερών πιθανώς οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας αλλά και στη μετάλλαξη Δέλτα.

Εμβολιασμός και μέτρα για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα

Όσον αφορά στη μετάλλαξη Δέλτα, η καθηγήτρια ανέφερε ότι ήδη καταγράφονται περιστατικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

«Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 100% πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τον αρχικό ιό και 40-60% σε σχέση με τη βρετανική μετάλλαξη. Ιδιαίτερα αυξημένη φαίνεται να είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση της Δέλτα», τόνισε.

Η κ. Παπαευαγγέλου προειδοποίησε ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος από τη μετάλλαξη Δέλτα για τους μη πλήρως εμβολιασμένους, για τους ανεμβολίαστους και για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα, στις ομάδες αυτές αναμένεται αύξηση κρουσμάτων.

Υπογράμμισε ότι αλλάζει την ισσοροπία ενώ ενέχει «υψηλό έως πολύ υψηλό κίνδυνο» για τους ανεμβολίαστους. Αντίθετα, όπως σημείωσε, ο κίνδυνος για τους πλήρως εμβολιασμένους από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη «είναι χαμηλός». Σύμφωνα με την ίδια ο πλήρης εμβολιασμός προσφέρει προστασία από σοβαρή νόσηση σε ποσοστό 96% για την Pfizer και 92% για το ΑstraZeneca.

Έτσι, η κα Παπαευαγγέλου πρόταξε την ανάγκη «εντατικοποίησης της εμβολιαστικής κάλυψης» του πληθυσμού και κυρίως των πολιτών άνω των 50 ετών οι οποίοι αποτελούν «ομάδες υψηλού κινδύνου». Παράλληλα, ωστόσο και οι νέοι σύμφωνα με την ειδικό καλό θα είναι να εμβολιαστούν τώρα ώστε «να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους μετά τις διακοπές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Εθνική Πινακοθήκη: Οι κλεμμένοι πίνακες επιστρέφουν “σπίτι” τους

Πέμη Ζούνη στο “Πρωινό”: Υπήρχε η βεβαιότητα ότι αν... δεν κάτσεις στον άλλον δεν θα κάνεις καριέρα (βίντεο)