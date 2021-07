Υγεία - Περιβάλλον

Μετακινήσεις στα νησιά - Χαρδαλιάς: Μόνο με αρνητικό τεστ για ανεμβολίαστους

Αναλυτικά τα μέτρα για τους ανεμβολιάστους, απο τις 5 Ιουλίου, τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Περισσότερα μέτρα για τους μη εμβολιασμένους τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για τον κορονοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός από τη Δευτέρα, για τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά θα απαιτούνται:

Για τους ενήλικες:

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,

αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,

αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test. Ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών θα ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και:

όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει.

όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Επίσης, για τις χερσαίες μετακινήσεις αξιολογούνται από την Κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

