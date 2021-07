Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: σημαντική επιδείνωση της πανδημίας στην Ευρώπη

Σημαντικό ποσοστό αύξησης καταγράφεται σε νέα κρούσματα και θανάτους, όπως εξήγησε ο Καθηγητής Επιδημιολογίας.

«Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έδειξε επιδείνωση της τάξης του 27% στις διαγνώσεις και 8% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά» σημείωσε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την τακτική ενημέρωση για την εξάπλωση του κορονοϊού.

«Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ενισχύθηκε στο επίπεδο των 52.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 870 ανά ημέρα» είπε ο κ. Μαγιορκίνης, προσθέτοντας ότι «από τις 47 χώρες, οι 25 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης». «Σημαντική επιδείνωση ωστόσο βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Ρωσία» ανέφερε ο καθηγητής επιδημιολογίας.

«Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε τάσεις μικρής αύξησης. Η πίεση, ωστόσο, στο σύστημα Υγείας συνεχίζει να αποκλιμακώνεται σταθερά» υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης.

Συγκεκριμένα, «ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε κατά 28% επί του συνόλου των ασθενών που βρίσκονται στις ΜΕΘ» ανέφερε το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ακόμα, «ο αριθμός των νέων εισαγωγών με τη νόσο υποχωρεί σε λιγότερες από 50 ανά ημέρα ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μικρότερο της μονάδας» είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

