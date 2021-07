Πολιτική

Αλλαγές στην Παιδεία - Κεραμέως: η αξιολόγηση καθηγητών δεν είναι τιμωρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υπουργός Παιδείας στον ΑΝΤ1 για την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγεία των παιδιών από 4 ετών και τις δραστηριότητες που θα γίνονται και στα αγγλικά.

Στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με τις αλλαγές που φέρνει στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης το νομοσχέδιο, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε άμεση εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο.





Ερωτηθείσα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η κ. Κεραμέως είπε «Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορεί ένα σύστημα να βελτιωθεί αν δεν αξιολογηθεί και δεν καταγραφούν ποια είναι τα περιθώρια βελτίωσης του συστήματος», προσθέτοντας ότι «στο 90% των χωρών της Ευρώπης υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης, σε κάποιες εδώ και 30 χρόνια».

«Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ο καθηγητής θα παίρνει μόρια για να γίνει διευθυντής, να προαχθεί, για να πάρει θέσεις στην βαθμίδα της εκπαίδευσης. Όποιος πάρει αρνητική αξιολόγηση, θα πρέπει να περάσει από πρόγραμμα επιμόρφωσης. Κάθε εκπαιδευτικός θα περνάει από τρεις αξιολογητές, θα υπάρχει και περιθώριο ενστάσεων, κανείς δεν έχει να φοβάται τίποτα, δεν είναι τιμωρητικό το μέτρο, στόχος είναι η βελτίωση», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, σημειώνοντας ότι «θα αξιολογούνται και οι αξιολογητές».

Σε ότι αφορά τα νηπιαγωγεία και την έναρξη φοίτησης από την ηλικία των 4 ετών, καθώς και την εκμάθηση και αγγλικών στα νηπιαγωγεία, η κ. Κεραμέως είπε ότι «από τον Σεπτέμβριο, όλα τα 4χρονα της χώρας μας θα πηγαίνουν στο νηπιαγωγεία και θα κάνουν και δραστηριότητες στα αγγλικά. Επιμένουμε, γιατί μελέτες δείχνουν ότι μέχρι τα 6 έτη είναι η περίοδος που αναπτύσσεται πολύ ο εγκέφαλος των παιδιών, τα παιδιά είναι “σφουγγάρια”, πρέπει να το εκμεταλλευθούμε και αυτό θα γίνει μέσα από πρόγραμμα εκμάθησης, αλλά και μια σειρά από δεξιότητες και νέες θεματικές, που μπαίνουν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Δέλτα και εμβόλια AstraZeneca, Pfizer, Moderna: πόση κάλυψη παρέχουν;

Πέμη Ζούνη στο “Πρωινό”: Υπήρχε η βεβαιότητα ότι αν... δεν κάτσεις στον άλλον δεν θα κάνεις καριέρα (βίντεο)

Άγραφα: αγνοούμενος έφτιαξε μαξιλάρι από φτέρες για να ξεκουράζεται (εικόνες)