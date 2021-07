Κοινωνία

Βιασμός στα Πατήσια: Ελεύθεροι με όρους οι δύο κατηγορούμενοι

Το σκεπτικό της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για τους δύο νεαρούς

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για για αρπαγή και βιασμό 19χρονης στα Πατήσια.

Ανακριτής και εισαγγελέας, συμφώνησαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των δύο νεαρών, για την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα και στους δύο κατηγορούμενους. Παράλληλα, απαγορεύεται στους κατηγορουμένους οποιαδήποτε προσέγγιση και επικοινωνία με την καταγγέλουσα, η οποία φέρεται να έχει ανακαλέσει μέρος της αρχικής καταγγελίας της.

Η 19χρονη έχει καταγγείλει πως πριν λίγες ημέρες, οι δύο νεαροί την κράτησαν όμηρο επί τρεις μέρες σε σπίτι στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια και τη βίαζαν και εν συνεχεία την άφησαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, αναφερόμενοι σε συναίνεση από την πλευρά της 19χρονης.

