Πολιτισμός

Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη: Στη φυλακή δράστης

Προφυλακιστέος με συμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την κλοπή των πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επανέλαβε την προανακριτική του ομολογία δηλώνοντας ότι έχει μετανιώσει...

Μετά το τέλος της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη του 6ου τακτικού ανακριτή Αθανάσιου Μαρνέρη και του αρμόδιου εισαγγελέα Αντώνη Ελευθεριάνου, ο 49χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος.





Υπενθυμίζεται, πως ο 49χρονος ομολόγησε ότι έκλεψε τον περίφημο πίνακα του Πικάσο «Γυναικείο Κεφάλι», τον οποίο ο καλλιτέχνης είχε δωρίσει το 1949 στον ελληνικό λαό, τον πίνακα του Πιτ Μοντριάν «Ο Ανεμόμυλος Στάμερ» κι ένα σχέδιο σε χαρτί, των αρχών του 17ου αιώνα, που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια (Μονκάλβο).

Το τελευταίο έργο, όπως αναφέρει ο κατηγορούμενος, το χρησιμοποίησε για να σκουπίσει αίματα από τραύμα στο χέρι του τη νύχτα της κλοπής και εν συνεχεία το πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας του, πιστεύοντας πως έχει καταστραφεί.

