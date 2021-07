Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: ανατιμήσεις φέρνουν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες

«Είναι θέμα χρόνου ένα μαζικό και δευτερογενές κύμα ανατιμήσεων, που θα περάσει τις αυξήσεις στην τελική κατανάλωση», προειδοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ.

«Τους τελευταίους μήνες, ενώ η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ξαναβρούν τον βηματισμό τους και να επιστρέψουν στην κανονικότητα μετά το αναγκαστικό κλείσιμο, οι τιμές βασικών προϊόντων ακολουθούν συνεχή άνοδο» επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ σε επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης & Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κ. Σκρέκα και αν/τή υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση.

«Οι τιμές των τροφίμων και των καυσίμων αυξάνονται σχεδόν καθημερινά, ανατρέποντας τιμολόγια και χρεώσεις που έμεναν σταθερά επί χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, χαρακτηριστικά, οι τιμές τους το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50%. Άνοδο καταγράφουν ήδη, και θα καταγράψουν περαιτέρω μετά τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, που αποτελεί μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας και παραγωγής.

Το κύμα απότομων και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων (που δεν φαίνεται να κοπάζει) στις πρώτες ύλες όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, από τη μεταποίηση και τις τεχνικές εργασίες μέχρι την εστίαση και τις υπηρεσίες, επηρεάζει δραματικά τα κοστολόγια των επιχειρήσεων» αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «είναι θέμα χρόνου ένα μαζικό και δευτερογενές κύμα ανατιμήσεων, που θα περάσει τις αυξήσεις στην τελική κατανάλωση.

Θεωρώντας μια τέτοια προοπτική απευκταία και καταστροφική για πολλούς λόγους (επειδή θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, θα κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης στην αγορά, θα τροφοδοτήσει περαιτέρω κύματα αυξήσεων, κ.α.), ζητούμε σχετική ενημέρωση από τους αρμόδιους Υπουργούς για ενδεχόμενες ενέργειες στην κατεύθυνση ελέγχου των τιμών και τιθάσευσης των ανατιμήσεων».

