Θράκη: νέα τουρκική πρόκληση για την μειονότητα

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα της "Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης"

Με μια προκλητική ανακοίνωση και επιμονή στη ρητορική στα περί "τουρκικής" μειονότητας στη Θράκη με αφορμή απόφαση του Εφετείου σχετικά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, η Τουρκία κατηγορεί την Αθήνα για κατασταλτικές πολιτικές και μη τήρηση του διεθνούς δικαίου.

"Καταδικάζουμε την απόφαση του Ελληνικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο αγνοεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και καλούμε την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο", όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας

"Η τουρκική ένωση Ξάνθης, η παλαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, απαγορεύτηκε το 1983 με δικαστική απόφαση επειδή είχε το όνομα "τουρκική".

Ως αποτέλεσμα του νομικού αγώνα που διεξήγαγε η Τουρκική Ένωση της Ξάνθης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) έκρινε ότι το δικαίωμα της οργάνωσης παραβιάστηκε από την Ελλάδα το 2008 και κάλεσε την Ελλάδα να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εγγραφή της ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, εκδόθηκε νομικός κανονισμός στην Ελλάδα το 2017, ο οποίος επιτρέπει στις απαγορευμένες ενώσεις να υποβάλουν αίτηση για επανεγγραφή, αλλά έγιναν σοβαρές εξαιρέσεις από την αποδοχή αυτών των αιτήσεων. Διαπιστώθηκε ότι η αίτηση που υπέβαλε η Τουρκική Ένωση Ξάνθης για επανεγγραφή μετά τον προαναφερθέντα νομικό κανονισμό απορρίφθηκε από το Εφετείο με την απόφαση που ανακοινώθηκε στις 30 Ιουνίου 2021.

Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνεχίζει επίμονα τις κατασταλτικές πολιτικές της σχετικά με την άρνηση της ταυτότητας της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Καταδικάζουμε την απόφαση του Ελληνικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο αγνοεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και καλούμε την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να εφαρμόσει τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ που αρνήθηκε να εφαρμόσει για 13 χρόνια και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εγγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων της Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον αγώνα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης για δικαιώματα σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ".

Απέρριψε ο Άρειος Πάγος το αίτημα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης, να χρησιμοποιούν τον όρο "τουρκικός/ή" στην ονομασία τους, παρά τα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης και μετά τις απορριπτικές αποφάσεις των Εφετείων. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, μετά από προσφυγή τουρκοφρόνων σωματείων, που αιτήθηκαν την εφαρμογή απόφασης του 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Η λεγόμενη "Τουρκική Ένωση Ξάνθης" (ΤΕΞ) πρωτοστάτησε στην προσφυγή προς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, με την υποστήριξη της "Ομοσπονδίας «Τούρκων» Δυτικής Θράκης" που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και χρηματοδοτείται από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Άγκυρα και τουρκόφρονες της μειονότητας ζητούν επιτακτικά από την Αθήνα την εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ, με την οποία επιχειρείται ουσιαστικά πλάγια αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης, αφού αναγνώριση του δικαιώματος δημιουργίας ένωσης Τούρκων πολιτών στη Θράκη, καταργεί στην πράξη την θρησκευτική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας και την καθιστά εθνική μειονότητα με ότι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας.

