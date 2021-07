Πολιτική

Χρήστος Παππάς: συνελήφθη ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

Μετά από μήνες ερευνών, ο καταδικασμένος για οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης, «έπεσε» στα χέρια της Αστυνομίας.

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 1 Ιουλίου ο Χρήστος Παππάς, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, σε σπίτι στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου, είχε διαφύγει μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η οποία καταδίκασε την Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση.

Τον Οκτώβριο του 2020 ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια φυλάκισης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Έκτοτε διεύφεγε απο τους αστυνομικούς, μέχρι σήμερα το βράδυ, οποτε και συνελήφθη.