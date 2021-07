Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Μητσοτάκης στο Xanthi TechLab

Οι μαθητές παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό ένα ρομπότ που έχουν κατασκευάσει, κάνοντας επίδειξη των δυνατοτήτων του.

Το εργαστήριο πολυμέσων Xanthi TechLab, το οποίο αποτελεί κόμβο για την έρευνα και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας στην περιοχή της Ξάνθης, ήταν ο πρώτος «σταθμός» του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην πόλη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε, μαζί με το Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα, με τρεις μαθητές γυμνασίου και τέσσερις φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σχετικά με τα όνειρά τους, το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία και τη συνεισφορά του Xanthi TechLab στις δημιουργικές επιδιώξεις τους.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αισθάνεται «πολύ περήφανος» όταν βλέπει «εφήβους μας να διαπρέπουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής». «Γίνεται μια σπουδαία δουλειά, σε ολόκληρη τη χώρα στον τομέα αυτόν, και νομίζω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επενδύουμε περισσότερο», πρόσθεσε.

Οι φοιτητές μίλησαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βιομηχανική ρομποτική και τις δυνητικές εφαρμογές της και για τις εμπειρίες τους από την Ολυμπιάδα Ρομποτικής, στην οποία η ομάδα όπου συμμετείχαν κατέκτησε την τέταρτη θέση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στο παρελθόν στην Ελλάδα απουσίαζε η σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και την αξιοποίησή τους, με συνέπεια μεγάλο κομμάτι του έργου που παραγόταν να μένει «ανεκμετάλλευτο, είτε στα ερευνητικά κέντρα, είτε -ακόμα περισσότερο- στα πανεπιστήμια».

Ο κ. Δήμας ανέφερε πως πλέον χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε να καλύπτεται αυτό το κενό, ενώ ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει πια ένα οικοσύστημα καινοτομίας το οποίο αναπτύσσεται πολύ δυναμικά στη χώρα».

«Υπάρχουν κεφάλαια τα οποία υπάρχει διάθεση να τοποθετηθούν σε τέτοιες νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, πολύ υψηλού ρίσκου και έχουμε και αρκετές ιστορίες επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν -καλή ώρα- έτσι, όπως ξεκινάτε εσείς. Έγιναν από μια ιδέα, έγινε start-up, έγινε επιχείρηση και αρχίζουν και κάνουν τον κύκλο τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει.

«Το σημαντικό, και αυτό το οποίο βλέπουν και πολλές ξένες εταιρίες οι οποίες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, είναι και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτουμε. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι μόνο στην Αθήνα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι και σε μια σειρά από περιφερειακές πόλεις που έχουν δυνατά τμήματα τεχνολογικά», είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Ιωάννινα είδε ένα απτό παράδειγμα καλλιέργειας τεχνολογικών κόμβων στην χώρα μας.

«Ποιος θα το περίμενε ότι στα Γιάννενα θα έρχονταν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από το εξωτερικό να δημιουργήσουν υποδομή ανάπτυξης προϊόντος -όχι απλά υποστηρικτική υποδομή. Και να βρίσκουν κόσμο και να προσλαμβάνουν παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, να έρχεται κόσμος πίσω από το εξωτερικό για να έρθει να δουλέψει σε μια μεγάλη ξένη εταιρεία», ανέφερε.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η σχολική ύλη δεν περιλαμβάνει μαθήματα για καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας, ενώ η διδασκαλία τέτοιων αντικειμένων επαφίεται σε πρόθυμους εκπαιδευτικούς «οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, πέρα και πάνω από τις τυπικές τους αρμοδιότητες, να υποστηρίξουν παιδιά που έχουν τέτοιου είδους ενδιαφέροντα».

Όπως είπε, αυτό αλλάζει με τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στο σχολείο. «Είμαι ενθουσιασμένος με τις καινούργιες δραστηριότητες που εισάγουμε στα σχολεία μας, πέρα από τα κλασικά μαθήματα τα οποία πρέπει να διδάσκουμε. Νομίζω ότι και τα παιδιά θα τα ευχαριστηθούν πάρα πολύ όλα αυτά τα καινούργια γνωστικά αντικείμενα. Και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, ο καθένας και η καθεμία ανάλογα με το δικό τους ενδιαφέρον, να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά πρόσθετες γνώσεις που να ξεφεύγουν από την ανάγκη να αποστηθίσουν απλά ένα βιβλίο».

Εκκολαπτήριο γνώσεων

Το Xanthi TechLab, που δημιουργήθηκε χάρη στη σύμπραξη του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας, αποτελεί σημείο συνάντησης, εκπαίδευσης και πειραματισμού για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Το εργαστήριο στεγάζεται στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όπου υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό ο υπεύθυνος συντονιστής Δημήτρης Γιαννακούδης, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης, Μανώλη Τσέπελη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Χρήστο Μέτιο.

Εξοπλισμένο -μεταξύ άλλων- με 3D εκτυπωτή και κιτ ρομποτικής, το κέντρο διαθέτει προγράμματα για παιδιά, ενήλικες αλλά και για εταιρείες που ενδιαφέρονται για ψηφιακές δεξιότητες ή πληροφοριακά συστήματα.

Ιδιαίτερη άνθιση έχουν οι εφαρμογές στον τομέα της γλωσσικής και πολιτιστικής τεχνολογίας, που αποβλέπουν, ανάμεσα σε άλλα, στην τρισδιάστατη απεικόνιση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων, στην πληροφοριακή υποστήριξη αρχαιολογικών ερευνών και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ Σπύρος Τσιλιγγίρης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο Δήμαρχος Ξάνθης, Μανώλης Τσέπελης.

