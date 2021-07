Κοινωνία

Χρήστος Παππάς: τι λέει η Αστυνομία για την σύλληψη του

Μια γυναικα συνελήφθη απο τους αστυνομικούς, για υπόθαληψη του καταζητούμενου.

Σε ανακοίνωση της, αναφορικά με την σύλληψη του Χρήστου Παππά, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

"Βραδινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, συνελήφθη στην Αθήνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) ο 59χρονος ημεδαπός διωκόμενος με καταδικαστική απόφαση, με την οποία είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 11 ετών και 9 μηνών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών για την εκτέλεση της ποινής του, πρωινές ώρες αύριο.

Μαζί του συνελήφθη 52χρονη ημεδαπή η οποία τον υπέθαλπε στην οικία της και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για παράβαση άρθρου 169Α Π.Κ."

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια γυναικα με καταγωγή από την Ουκρανία, που προσφάτως έχει λάβει ελληνική υπηκοότητα. Μάλιστα, φέρεται να ήταν υποψήφια στον συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοτικές εκλογές.





