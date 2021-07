Ουάσινγκτον - Κατάρρευση κτηρίου: εργάτες παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια (εικόνες)

Κόσμος

Νέο περιστατικό κατάρρευσης κτηρίου στις ΗΠΑ, μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Μαϊάμι.

Ένας εργάτης παγιδεύτηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Ανασύραμε πολλούς άλλους εργάτες που είχαν τραυματιστεί και εκκενώσαμε δύο γειτονικά σπίτια», ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο Twitter.

Το νέο περιστατικό κατάρρευσης έρχεται λίγα 24ώρα μετά την πολύνεκρη τραγωδία με την κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι.

Δυστυχώς, ο ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, που ήταν στη λίστα των αγνοουμένων που βρίσκοντας κάτω από τα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Μαϊάμι, βρέθηκε νεκρός και η σορός του ανασύρθηκε.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας μπροστά στη θάλασσα στη Φλόριντα, ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και η ελπίδα πως θα βρεθούν επιζήσαντες αργοσβήνει κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει.

