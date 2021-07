Καιρός

Καιρός: Καύσωνας με μπόρες και βοριάδες την Παρασκευή

Που αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες και που θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στη Θράκη, στην ανατολική και στην κεντρική Μακεδονία για την Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στην δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βορειοανατολικά τμήματα θα πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι-βορειανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αναλυτικότερα, η μέγιστη θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και στις νησιωτικές περιοχές τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 25 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου, όμως στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 4-5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το απόγευμα στη Χαλκιδική προβλέπεται άστατος καιρός, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 20 έως 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, τοπικά, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 6 μποφόρ, στα νότια το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση στα βόρεια από αργά το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 22 έως 38-40 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 5-6 μποφόρ, από το μεσημέρι πρόσκαιρα στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη κατά τόπους έως 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5-6 μποφορ, ενώ το βράδυ θα γίνουν βοριάδες, 5-6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια η μέγιστη τιμή θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και πιθανώς στην ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και τη Χαλκιδική και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και στα νησιά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή, προβλέπεται σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και πιθανώς να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

