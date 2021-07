Αθλητικά

Προολυμπιακό τουρνουά: Η Ελλάδα συνέτριψε την Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «επίσημη αγαπημένη» ήταν απολαυστική, διέλυσε την Κίνα με κατοστάρα και τώρα είναι έτοιμη για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Τουρκία.

Μία αποφασισμένη και γεμάτη ενέργεια Εθνική Ανδρών συνέτριψε την Κίνα στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της στη φάση των ομίλων του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά, «αρπάζοντας» την πρόκριση για τα νοκ άουτ, όπου καλείται στον πρώτο μεγάλο «τελικό» να περάσει το εμπόδιο της Τουρκίας (4/7). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε άνετα στη νίκη με 105-80, για την 3η και τελευταία ημέρα της Α' φάσης, «τερματίζοντας» στη δεύτερη θέση του Α' ομίλου με ρεκόρ 1-1 και αποκλείοντας την Κίνα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Με το «μαχαίρι στα δόντια» μπήκε η Εθνική στο πρώτο δεκάλεπτο, διαλύοντας με την άμυνά της κάθε σύστημα των Κινέζων στην επίθεση, ενώ με τον Μήτογλου να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 και τη φροντ λάιν να επικρατεί κατά κράτος των αντιπάλων, εξασφάλισε γρήγορα μία διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσε στο 9΄ στους 17 πόντους (28-11).

Στη δεύτερη περίοδο ήταν η σειρά του Κώστα Αντετοκούνμπο να κυριαρχήσει μέσα στις δύο ρακέτες, τη στιγμή που ο Κασελάκης έδινε λύσεις από τα 6.75, γράφοντας στο 14΄ το 38-18 και εξασφαλίζοντας στην Εθνική μία διαφορά 20 πόντων. Με την Κίνα να... δεινοπαθεί σε άμυνα και επίθεση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν... αγχώθηκε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, μένοντας σταθερά στο +20 (52-32 στο 20΄).

Χωρίς να χάσει ρυθμό και ενέργεια, η «γαλανόλευκη», μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα, δίνοντας μία μοναδική... παράσταση πριν τους καθοριστικούς νοκ άουτ αγώνες. Το σίγουρο είναι ότι ο αποψινός αγώνας, αποτέλεσε μία δυνατή προπόνηση πριν τις δίχως αύριο αναμετρήσεις, στην οποία οι διεθνείς φανέρωσαν τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε την επίθεση της ΕΘνικής με 21 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Κώστας Σλούκας (14π.), Ντίνος Μήτογλου (12π.), Λεωνίδας Κασελάκης (12π.) και Δημήτρης Κατσίβελης (11π.). Από την Κίνα ξεχώρισε ο Μινγκιουάν Χου με 16 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Κι Τσόο (15π., 10ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 32-52, 59-76, 80-105

ΚΙΝΑ (Ντου): Χου 16 (1), Λιου 3, Λου, Ρεν 2, Σεν 5, Π. Τσόου 7, Γουάνγκ 1, Γου 14 (2), Σου 6 (2), Ζανγκ 7 (1), Ζάο 4 (1), Κ. Τσόου 15.

ΕΛΛΑΔΑ (Πιτίνο): Κ. Αντετοκούνμπο 7, Καλάθης 7, Χρυσικόπουλος 2, Γιαννόπουλος, Κασελάκης 12 (2), Κατσίβελης 11 (1), Καββαδάς 6, Λαρεντζάκης 21 (3), Μήτογλου 12 (2), Παπαγιάννης 8, Ρογκαβόπουλος 5 (1), Σλούκας 14 (3.

Ειδήσεις σήμερα

Επίδομα αναδοχής: καταβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλους τους ανάδοχους γονείς

ΗΠΑ: Μορατόριουμ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών

Καιρός: Καύσωνας με μπόρες και βοριάδες την Παρασκευή