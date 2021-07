Οικονομία

Επίδομα αναδοχής: καταβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλους τους ανάδοχους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ και είναι μηνιαίο, καθολικό και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Καταβλήθηκε για πρώτη φορά, την Τετάρτη 30 Ιουνίου, το επίδομα αναδοχής σε όλους τους ανάδοχους γονείς, που είχαν υποβάλει αιτήσεις, από τις 26 έως και τις 31 Μαΐου. Σε αυτό το μικρό διάστημα ωφελήθηκαν 116 ανάδοχα παιδιά που ήδη είναι σε ανάδοχες οικογένειες.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζεται ότι το επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ και είναι μηνιαίο, καθολικό και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το ύψος του ξεκινά από 325 ευρώ για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και αυξάνεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, που τυχόν έχει ένα παιδί.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε, «Μια ακόμη δέσμευσή μας έγινε πράξη. Η καταβολή του επιδόματος αναδοχής ξεκίνησε και για πρώτη φορά καταβλήθηκε σε όσους έκαναν αίτηση μόλις τις πρώτες έξι ημέρες. Θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας που αποφάσισαν ή θα αποφασίσουν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Ο δρόμος άνοιξε. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε οικογένειες που θα προσφέρουν αγάπη και φροντίδα. Στόχος μας είναι να βγάλουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα και να βρούμε την κατάλληλη για αυτά οικογένεια».

Ειδήσεις σήμερα

ΗΠΑ: Μορατόριουμ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών

Προολυμπιακό τουρνουά: Η Ελλάδα συνέτριψε την Κίνα

Καιρός: Καύσωνας με μπόρες και βοριάδες την Παρασκευή