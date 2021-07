Κόσμος

Γάζα: Νέα αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ

Μπαλόνια με εκρηκτικά εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα, με αεροπορικές επιθέσεις «απάντησε» το Ισραήλ.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων ισλαμιστικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για τη χρήση μπαλονιών με προσαρμοσμένους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η ισραηλινή ΠΑ έπληξε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Σε αντίδραση στα εμπρηστικά μπαλόνια που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα προς το Ισραήλ, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση όπου κατασκευάζονται όπλα που ανήκε στη Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Χθες, εκδηλώθηκαν τέσσερις πυρκαγιές στο Ισραήλ εξαιτίας των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού πυροσβεστικού σώματος.

«Τέσσερις πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή Εσκόλ», κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι πραγματογνώμονες συμπέραναν πως η αιτία ήταν «εμπρηστικά μπαλόνια».

Οι φωτιές μικρής έκτασης κατασβέστηκαν γρήγορα, κατά την ίδια πηγή.

Τη 18η Ιουνίου, η ισραηλινή ΠΑ είχε επίσης βομβαρδίσει θέσεις του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την εκτόξευση μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς το Ισραήλ.

Επρόκειτο για τη δεύτερη σειρά πληγμάτων αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την 21η Μαΐου, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος 11 ημερών με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, φτωχό παλαιστινιακό θύλακα δύο εκατομμυρίων κατοίκων, ο οποίος τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.

Από τη 10η έως την 21η Μαΐου, 260 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων μαχητές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ισραήλ, οι ρίψεις ρουκετών από τη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη, κατά την αστυνομία και τον στρατό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ διεμήνυσε χθες Πέμπτη, μιλώντας κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, ότι το Ισραήλ «δεν χαίρεται να πολεμά» αλλά όταν το κρίνει «αναγκαίο», «δεν θα διστάσει» να δώσει «μαζική και ισχυρή απάντηση».

