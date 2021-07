Κόσμος

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)

Με ένα απλό βίντεο αποτύπωσε την τραγωδία της κλιματικής αλλαγής, του πρωτοφανούς καύσωνα και της θερμοκρασίας που έσπασε κάθε ρεκόρ φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής.

Από πρωτοφανή καύσωνα πλήττεται ο δυτικά Καναδάς και οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες, με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ και εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ασυνήθιστοι στις καιρικές συνθήκες. Την ίδια ώρα, η επιστημονική κοινότητα εκφράζει την ανησυχία της, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή.

Σε βίντεο που ανέβασε κάτοικος της Αλμπέρτα φαίνονται καραμέλες – ζελεδάκια να λιώνουν σε ένα πιάτο.

Το βίντεο είναι timelapse αλλά, σύμφωνα με εκείνον που το τράβηξε, τα ζελεδάκια έκαναν μία ώρα να λιώσουν, ενώ πιο ανθεκτικά ήταν εκείνα με γεύση κεράσι.

Ο καύσωνας, που έσπασε κάθε ρεκόρ διήρκησε τρεις μέρες και έπληξε κυρίως τη Βρετανική Κολούμπια, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 49,6 βαθμούς Κελσίου.

