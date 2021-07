Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει το 4ο κύμα της πανδημίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» από τον καθηγητή του ΑΠΘ. Ποιος είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οι «μαύρες» προβλέψεις για Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, χτύπησε το «καμπανάκι», μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι σαφέστατα βρισκόμαστε σε μια φάση αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού και γύρω στα μέσα ή προς το τέλος του Ιουλίου, θα ξεκινήσει το 4ο κύμα της πανδημίας, το οποίο αν δεν το προλάβουμε μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρό.

Ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι οι μετακινήσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά του ιού και κυρίως της μετάλλαξης Δέλτα και τον Αύγουστο αναμένεται να ξεπεράσουμε και πάλι τα 1.000 κρούσματα ημερησίως, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επικουρικό χαρακτήρα και το μόνο που μπορεί να μας προστατεύσει αποτελεσματικά είναι ο εμβολιασμός. Όπως είπα χαρακτηριστικά, για να γλιτώσουμε από τα χειρότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί, θα πρέπει μέσα στον Αύγουστο το ποσοστό των εμβολιασμένων στον ενήλικο πληθυσμό, να φτάσει στο 83%.

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι το όποιο ρίσκο συνεπάγεται ένας εμβολιασμός είναι απείρως μικρότερο από την απόφαση κάποιου να μην εμβολιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα

Επίδομα αναδοχής: καταβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλους τους ανάδοχους γονείς

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)

Χρήστος Παππάς – Σταυριανάκης στον ΑΝΤ1: από επιλογή δεν ήθελα να γνωρίζω που βρισκόταν (βίντεο)