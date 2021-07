Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Ράπτη στον ΑΝΤ1: σύντομα οι αποφάσεις για τα παιδιά άνω των 15 ετών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υφυπουργός Υγείας, διευκρίνισε ότι όσοι έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου, θεωρούνται ανεμβολίαστοι σε ότι αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Η υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες και το διαχωρισμό ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, τόνισε ότι όσοι έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, θεωρούνται ανεμβολίαστοι και κατά συνέπεια το όποια μέτρα ανά περίπτωση, ισχύουν και για αυτούς, ‘όπως για παράδειγμα στις μετακινήσεις, τας οποία ανακοινώθηκαν χθες.

Η κυρία Ράπτη, είπε επίσης ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των παιδιών, άνω των 15 ετών, από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται η Κυβέρνηση για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβολιασμού στο σπίτι, όσων αδυνατούν να μετακινηθούν, είπε ότι θα ξεκινήσει από τις 6 Ιουλίου, με κινητές ομάδες εμβολιασμού και τη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών.

Η όποια καθυστέρηση, σύμφωνα με την κυρία Ράπτη, οφείλεται σε δυο λόγους. Αφενός ότι αρχικά είχαμε στη διάθεση μόνο το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο ήθελε ειδικές συνθήκες φύλαξης σε βαθιά ψύξη και αφετέρου γιατί θα έπρεπε να προηγηθούν στον εμβολιασμό, ειδικές κατηγορίες πληθυσμού οι οποίες μεταξύ άλλων ήταν πιο ευάλωτες γιατί κινούνταν σε αντίθεση με όσους παραμένουν μέσα στο σπίτι.

Ειδήσεις σήμερα

Επίδομα αναδοχής: καταβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλους τους ανάδοχους γονείς

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)

Χρήστος Παππάς – Σταυριανάκης στον ΑΝΤ1: από επιλογή δεν ήθελα να γνωρίζω που βρισκόταν (βίντεο)