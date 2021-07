Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θανάτων

Η Ινδία καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως, από τις επιπλοκές του κορονοϊού.

Η Ινδία έγινε σήμερα η τρίτη χώρα του κόσμου όπου οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τους 400.000.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επήλθαν 853 θάνατοι ασθενών με την COVID-19. Οι θάνατοι έφθασαν έτσι τους 400.312, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Πρόκειται για τον τρίτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας παγκοσμίως, πίσω από αυτούς των ΗΠΑ (πάνω από 604.000 νεκροί) και της Βραζιλίας (πάνω από 520.000).

Το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 46.617 κρούσματα του SARS-CoV-2, αριθμός οριακά μειωμένος σε σχέση με την προηγουμένη. Συνολικά, η γιγαντιαία χώρα της Ασίας (1,3 δισεκ. κάτοικοι) έχει καταγράψει κάπου 30,5 εκατομμύρια μολύνσεις.

Οι αριθμοί που δημοσιοποιεί το υπουργείο τις τελευταίες ημέρες μοιάζουν να δείχνουν ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού βρίσκεται σε καθοδική τροχιά, όμως ειδικοί έχουν τονίσει επανειλημμένα πως τα στοιχεία αυτά μάλλον είναι πολύ υποτιμημένα, με δεδομένο πως ο ιός εξαπλώνεται στην επαρχία, όπου οι δομές υγείας είναι σε άσχημη κατάσταση όπου υπάρχουν.

