Κορονοϊός: Η μετάλλαξη “Κάπα” στην Πάτρα σήμανε συναγερμό

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού διαγνώστηκε στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό.

Νέο συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές το μεταλλαγμένο στέλεχος «Κάππα» του κορονοϊού, το οποίο προέρχεται από την Κολομβία και διαγνώστηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για το στέλεχος Β.1.621 της μετάλλαξης «Κάπα», ενώ το κρούσμα καταγράφηκε στις 9 Ιουνίου στην Πάτρα.

Περισσότερα στοιχεία για την παραλλαγή αυτήν, όπως ο βαθμός μεταδοτικότητά της, δεν έχουν γίνει γνωστά. Δεν είναι επίσης γνωστό αν αντιμετωπίζεται με τα εμβόλια.

Στην Ελλάδα κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τέταρτο κύμα της πανδημίας, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

