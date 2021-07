Πολιτισμός

Σπουδαστές Ξεναγοί: Δωρεάν είσοδος σε χώρους πολιτισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τους σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών και τους χώρους Πολιτισμού του Δημοσίου.

Με την υπ. Αριθμ. 3008232/28-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη και της υπουργού Πολιτισμού κ. Μενδώνη θεσπίζεται η δωρεάν είσοδος των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού, στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, στους ιστορικούς τόπους, στα μνημεία και στα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά από ενέργειες της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αρμόδιας για την Τουριστική Εκπαίδευση και τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού και με την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία του αν. υπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη και της υπουργού Λίνας Μενδώνη.

Επιλύεται έτσι το χρόνιο ζήτημα της δωρεάν εισόδου των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Το ζήτημα αυτό το είχαν θέσει οι σπουδαστές των σχολών ξεναγών προς την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της στις αρχές του 2021, η οποία και ξεκίνησε άμεσα τη σχετική συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού, με τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί τις Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ από φέτος, ιδρύθηκαν και λειτουργούν οι Σχολές Ξεναγών Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου. Οι απόφοιτοι των 5 αυτών Σχολών Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού, διετούς φοίτησης, εγγράφονται με μια απλή αίτηση κάθε Σεπτέμβρη και επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας βάσει προσόντων. Μετά την αποφοίτησή τους αποκτούν το δίπλωμα του ξεναγού, που τους παρέχει το δικαίωμα πραγματοποίησης ξεναγήσεων σε ιδιώτες και τουριστικές εταιρίες και εν γένει, της αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη:

«Ένα χρόνιο και αυτονόητο αίτημα των σπουδαστών των σχολών ξεναγών, της δωρεάν εισόδου στους φυσικούς χώρους του αντικείμενου σπουδών τους, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ θερμά τους δύο υπουργούς, την κ. Μενδώνη και τον κ. Σκυλακάκη που ανταποκρίθηκαν άμεσα όταν τους θέσαμε το εν λόγω ζήτημα και συνεργάστηκαν μαζί μας σε όλα τα στάδια μέχρι την επίλυσή του. Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ουσιαστική βελτίωση των σπουδών και των συνθηκών λειτουργίας των σχολών μας».

Ειδήσεις σήμερα

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)

Σε ποια χώρα οι influencers θα δηλώνουν ότι οι φωτογραφίες έχουν υποστεί ρετους;

ΟΟΣΑ: Συμφωνία για κοινή φορολογία των πολυεθνικών