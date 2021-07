Πολιτική

Χρήστος Παππάς: το παρασκήνιο της σύλληψης

Η πληροφορία που έφτασε στην ΕΛΑΣ και οδήγησε στη σύλληψη. Η παρακολούθηση και η έρευνες ακόμη και στα σκουπίδια.

Χθες το βράδυ εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παππάς, ο οποίος είχε εξαφανιστεί και παρέμενε φυγόποινος από τον Οκτώβριο του 2020 μετά τη δικαστική καταδίκη στελεχών της. Ο Παππάς κρυβόταν στο διαμέρισμα μιας 52χρονης υποψήφιας με τον συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Η πληροφορία για το κρησφύγετο του Χρήστου Παππά έφτασε στην Αντιτρομοκρατική την τελευταία εβδομάδα και οργανώθηκε μυστική επιχείρηση παρακολούθησης του διαμερίσματος.

Σε αυτό το διάστημα ο καταζητούμενος δεν εγκατέλειπε το διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να ψάξουν και στα σκουπίδια για να εντοπίσουν στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι ο Παππάς βρισκόταν όντως εκεί, σύμφωνα με το kathimerini.gr. Τον συνέλαβαν χθες το βράδυ την ώρα που έτρωγε.

Υπό επιτήρηση

Μετά την αρχική ετυμηγορία του δικαστηρίου στις 7 Οκτωβρίου 2020, που έκρινε ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και με ορατό το ενδεχόμενο φυλάκισης των καταδικασθέντων, η Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας αποφάσισαν να θέσουν υπό επιτήρηση τους καταδικασθέντες έως ότου το δικαστήριο εκδώσει την οριστική απόφασή του περί άμεσης εκτέλεσης ή αναστολής των ποινών.

Ο Χρήστος Παππάς είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών και η τελευταία φορά που η ΕΛ.ΑΣ. είχε εντοπίσει τα ίχνη του προτού εξαφανιστεί ήταν την 1η Οκτωβρίου, όταν έδωσε το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του στην περιοχή του Παπάγου, στο πλαίσιο περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Έκτοτε παρέμενε εξαφανισμένος.

Τότε ο δικηγόρος του Περικλής Σταυριανάκης, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», είχε κάνει λόγο για συνειδητή επιλογή του να μην εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Η Αστυνομία είχε πραγματοποιήσει εφόδους στο σπίτι του Παππά καθώς και σε οικίες συγγενών του στου Παπάγου, στη Δυτική Αττική και στα Ιωάννινα για το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε κάποιο από αυτά, δίχως αποτέλεσμα.

Η φυγή του είχε προκαλέσει τότε και πολιτική αντιπαράθεση. Χθες το βράδυ μετά τη σύλληψή του ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αντιτρομοκρατικής, στον 12ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, και αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

