Κοινωνία

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Ακτοπλοϊκά σε μειωμένες τιμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι και στη μισή τιμή τα εισιτήρια για τους εκπαιδευτικούς.

Μειωμένες τιμές έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μετακινήσεις τους προσφέρουν ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετά από κοινή παρέμβαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, οι εταιρείες που προσφέρουν μειωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι εξής: ΑΝΕΚ LINES, BLUE STAR FERRIES, DODEKANISOS SEAWAYS, FAST FERRIES HELLENIC SEAWAYS, LEVANTE FERRIES και SUPERFAST FERRIES.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 – Προημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Χρήστος Παππάς: το παρασκήνιο της σύλληψης

Καναδάς: ζελεδάκια λιώνουν στον καύσωνα (βίντεο)