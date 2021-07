Αθλητικά

Euro 2020 - Δανία: οι Δανοί ονειρεύονται να ξαναζήσουν μέρες του 1992

Οι οπαδοί της Δανίας, ζουν και αναπνέουν για την αυριανή αναμέτρηση με την Τσεχία και τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει ήδη.

Η άποψη πως... ολόκληρη η Δανία, περιμένει με ανυπομονησία τον αυριανό (3/7, 19:00) προημιτελικό του EURO 2020, με αντίπαλο την Τσεχία, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Οι Δανοί «ξαναζούν» το... όνειρο του 1992, που ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο και την κατάκτηση του τροπαίου, όμως εφέτος έχουν ακόμη έναν λόγο να πιστεύουν στην επανάληψη. Και αυτός, δεν είναι άλλος από το συγκλονιστικό περιστατικό με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στον πρώτο αγώνα της ομάδας με την Φινλανδία.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός της Ίντερ, υπέστη καρδιακή ανακοπή στο 43ο λεπτό, όμως ευτυχώς η εξέλιξη ήταν θετική και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης. Παρά την ήττα με 1-0 από τους Φινλανδούς, οι Δανοί προκρίθηκαν στους «16», όπου συνέτριψαν με 4-0 τους Ουαλούς και τώρα διεκδικούν την πρόκριση στον ημιτελικό, απέναντι σε έναν «βατό» αντίπαλο.

Η ευφορία και η ανυπομονησία, είναι διάχυτες στους δρόμους της Κοπεγχάγης, όπως μαρτυρά και η τοποθέτηση του 34χρονου, Ρίκι Τόμσεν. «Βρισκόμαστε σ΄ ένα κύμα που δεν γίνεται να σταματήσει τώρα».

«Η τρέχουσα υποστήριξη είναι ακαταμάχητη, η ενθάρρυνση είναι παντού, είναι φανταστική», σχολιάζει σχετικά ο Κρίστιαν Κόκχολμ Ρόθμαν, πρόεδρος των οργανωμένων φιλάθλων και προσθέτει, «Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα και ειδικά ο αρχηγός, Σιμόν Κιάερ, έκανε πολλούς Δανούς να συνειδητοποιήσουν πόσο ενδιαφέρονται οι παίκτες ο ένας για τον άλλον και πόσο ανθρώπινοι είναι».

Στην Κοπεγχάγη, κυριαρχούν το κόκκινο και το λευκό. Παντού διακρίνεις, σημαίες στα παράθυρα και στις βιτρίνες, ενώ δεν είναι λίγοι, εκείνοι που κυκλοφορούν με την φανέλα της εθνικής ομάδας, που πλέον έχει γίνει ανάρπαστη.

Ολόκληρη η χώρα διαχέεται από χαρά και ευτυχία», τονίζει ο δημοσιογράφος, Πόουλ Φέρντιναντ, ο οποίος ακολουθεί την εθνική ομάδα για λογαριασμό της δημοφιλούς εφημερίδας «Ekstra Bladet».

Για τον Ντέιβιντ Αντερσεν, έναν 33χρονο φίλαθλο της εθνικής Δανίας, δεν υπάρχει αμφιβολία, «Είναι η καλύτερη ομάδα που έχω δει. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να κάνουμε κάτι ιστορικό». Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης μίας καφετέριας στο κέντρο της Κοπεγχάγης, σερβίρει τον καφέ «Damsinho»... εμπνευσμένο από τον Μικέλ Ντάμσγκααρντ, το νέο «αστέρι» του ποδοσφαίρου της χώρας.

