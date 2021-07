Αθλητικά

Euro 2020: Ανοίγει… η αυλαία για τα προημιτελικά

Με δυο σπουδαίες αναμετρήσεις ξεκινάει απόψε η φάση των προημιτελικών για το Euro 2020.

Του Μανώλη Μάνη

Απόψε θα πραγματοποιηθούν οι δυο πρώτοι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020, με τις αναμετρήσεις Ελβετία – Ισπανία και Βέλγιο – Ιταλία, ώστε να μάθουμε τις δυο πρώτες ομάδες που θα περάσουν στα ημιτελικά και θα και το πρώτο ζευγάρι σε αυτά,

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ (19.00)

Οι Ισπανοί έχουν πετύχει δέκα γκολ συνολικά στα δύο τελευταία ματς και είναι φυσιολογικό να… τρομάζουν. Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε μπορεί να μην έπεισαν στην φάση των ομίλων, ωστόσο αγώνα με τον αγώνα βελτιώνονται και είναι ίσως η μοναδική ομάδα που το έχει καταφέρει αυτό με τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Από την άλλη βέβαια η Ελβετία έδειξε τα δόντια της στο παιχνίδι με την Γαλλία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 και βγάζοντας χαρακτήρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Έχοντας πετύχει τον σκοπό της και με το παραπάνω, θα αγωνιστεί χωρίς άγχος και αυτό πάντα αποτελεί έναν κίνδυνο για τον αντίπαλο.

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΤΑΛΙΑ (22.00)

Το ντέρμπι της φάσης των «8». Βέλγοι και Ιταλοί έφτασαν μέχρι το EURO με το απόλυτο των βαθμών στα Προκριματικά κάτι που το συνέχισαν και στην τελική φάση. Για κάποιον όμως αυτό το σερί θα σταματήσει αν το παιχνίδι δεν κριθεί στα πέναλτι. Οι Βέλγοι έχουν πολλές και σημαντικές απουσίες που θα ξεκαθαρίσουν την τελευταία στιγμή. Από την άλλη η Ιταλία έδειξε στο πρώτο ματς εκτός… έδρας να αντιμετωπίζει προβλήματα, κάτι που δεν θα ήθελε ο Μαντσίνι να συμβεί και απέναντι σε μία σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από ότι η Αυστρία.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Όλοι οι αγώνες για τα προημιτελικά του Euro 2020, αλλά και μέχρι τον μεγάλο τελικό της 11ης Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ, μεταδίδονται απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

