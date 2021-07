Life

Πάνος Κιάμος: Ανακοίνωσε τα πρώτα μπουζούκια… covid free - Έξαλλος ο Πετράκος (βίντεο)

Η ανακοίνωση του Πάνου Κιάμου για την επιστροφή στις πίστες, η "πόρτα" στους ανεμβολίαστους και η σκληρή απάντηση του Γρηγόρη Πετράκου.

Η ανακοίνωση του Πάνου Κιάμου για την επιστροφή του στις πίστες, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media.

Ο τραγουδιστής με βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στους λογαριασμούς του στα social media ενημερώνει τους θαυμαστές του πως θα επιστρέψει στη σκηνή στις 16 Ιουλίου.

Ο Πάνος Κιάμος στο βίντεο τονίζει πως η επιστροφή στην πίστα θα γίνει με όλα τα μέτρα προστασίας και μόνο για εμβολιασμένους.

Το μήνυμα του Κιάμου

Χαρακτηριστικά στο video που ανέβηκε, ο Κιάμος φαίνεται να λέει: «Ξέρετε που βρίσκομαι. Βρίσκομαι στην καρδιά της διασκέδασης, στο Posidonio. Ξέρετε οτι αγαπώ να παίζω μουσική. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλω να παίζω με την δημόσια υγεία. Για αυτό πήραμε την απόφαση από 16 Ιουλίου το Posidonio να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς COVID Free κέντρο διασκέδασης στην Ελλάδα. Εγώ και οι συνεργάτες μου σας περιμένουμε για βραδιές χωρίς ημίμετρα. Από 16 Ιουλίου στο Poseidonio οι μάσκες πέφτουν».

Η σκληρή απάντηση του Γρηγόρη Πετράκου στον Πάνο Κιάμο

Ο πρώτος διαχωρισμός εμβολιασμένων-μη εμβολιασμένων στα μπουζούκια προκάλεσε την οργή του Γρηγόρη Πετράκου, ο οποίος απευθύνθηκε προσωπικά στον γνωστό τραγουδιστή, Πάνο Κιάμο:

«Αγαπητέ Πάνο Κιάμο,

Είμαι ένας συνάδελφός σου, μικρότερης εμπορικής εμβέλειας, παρόλα αυτά με την ίδια αγάπη για τη μουσική και τον κόσμο της, όπως κι εσύ.

Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, όμως έχω ακούσει από συναδέλφους και από απλό κόσμο ότι είσαι ένα πολύ καλό παιδί, που τα δίνει όλα στη σκηνή για να διασκεδάσει τον κόσμο. Φαίνεσαι συνεπής σε αυτό που κάνεις τόσα χρόνια και το κάνεις θεωρώ αξιοπρεπώς και χωρίς να έχεις ποτέ απασχολήσει την κοινή γνώμη με άλλους τρόπους πλην της δουλειάς σου.

Έχεις κάνει πολλές επιτυχίες και προφανώς έχεις δουλέψει σκληρά γι αυτό και το αξίζεις. Και φτάνουμε στο σήμερα.

Είδα αυτό το βίντεο που ανέβασες σχετικά με τις επικείμενες εμφανίσεις σου στο Ποσειδώνιο. Εναν επίσης εμβληματικό χώρο στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας, απ τον οποίο έχουν φάει ψωμάκι πολλοί καλλιτέχνες δεκαετίες τώρα, ανάμεσα τους και εγώ. Για το χώρο και τους ιδιοκτήτες του τρέφω μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μου προσέφεραν κατά τη συνεργασία μας.

Πράγμα που με φέρνει στο λόγο που σου γράφω. Δεν πίστευα στα μάτια και τα αυτιά μου όταν είδα το βίντεο που φτιάξατε για την έναρξη των εμφανίσεων σου εκεί.

Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε να δουλέψουμε πολλούς μήνες. Από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες μέχρι σερβιτόρους και παρκαδόρους.

ΟΜΩΣ!!!!!!Πιστεύω πως πέσατε σε ένα τεράστιο ατόπημα, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή σας. Μίλησες για το πρώτο “Covid free” μαγαζί και είπες ότι δεν παίζεις με τη δημόσια υγεία.

Καταλαβαίνεις αγαπητέ φίλε τι σημαίνει το τάχα μου covid free μαγαζί που σας πούλησε η αγαπημένη μας κυβέρνηση;;;; Σημαίνει ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ των ανθρώπων βάσει ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων! Σημαίνει apartheid!

Ξέχασες όμως ότι “εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδαμε για να σμίξουμε τον κόσμο.” Αυτά μας είπε ο Ρίτσος με τη φωνή του Ξυλούρη και είναι η Ελληνική μας καλλιτεχνική κληρονομιά! Όχι αδελφέ μου!!!

Σε παρακαλώ με ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Συζητήστε ξανά με την επιχείρηση και αναθεωρήστε τη στάση σας. Ήταν βιαστική και λίγο επιπόλαιη…

Ξέρεις γιατι;;;Γιατί μπορεί να μην παίζεις με τη δημόσια υγεία αλλά παίζεις με κάτι πολύ υψηλότερο…

Παίζεις με την ελευθερία! Παίζεις με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παίζεις με τις ανθρώπινες διακρίσεις.

Παίζεις, άθελά σου, το παιχνίδι αυτών που μας κυβερνούν, οι οποίοι θέλουν να μας χωρίσουν σε “καθαρούς” και “μολυσμένους”. Αυτός που δεν έχει κάνει το μπόλι συμπαθέστατε Πάνο, δεν είναι “μολυσμένος”.

Δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι κίνδυνος για σένα ή κανέναν άλλον.

Είναι ένας ΥΓΙΗΣ άνθρωπος που απλά δεν θέλει να πάρει το ρίσκο ενός πειραματικού σκευάσματος απ τη στιγμή που κρίνει ότι ο ίδιος δεν κινδυνεύει από μια ίωση με θνητότητα 0.2%, και στις μικρότερες ηλικίες 100 φορές μικρότερη και από αυτό.. Και μη μου πεις ότι πρέπει να το κάνει “για να προστατεύσει τους άλλους”…

Προστατεύει ΜΌΝΟ τον εαυτό του (ή τουλάχιστον έτσι του είπαν). Θέλεις να ζήσεις σε έναν κόσμο που σου ζητάει να σκαναρεις το QR code σου, λες και είσαι προϊόν σε σούπερ μάρκετ, για να κάτσεις να φας σε ένα ταβερνάκι;;; Σ έναν κόσμο που θα πρέπει να αποδεικνύεις 20 φορές τη μέρα το αυτονόητο, ότι είσαι δηλαδή υγιής;;;;

Ξέρω ότι απλά θέλεις να δουλέψεις!

Σε καταλαβαίνουμε όλοι!

Εμεις να δεις…. Οι λιγότερο οικονομικά επιτυχημένοι. Χρειαζόμαστε ΠΟΛΥ να δουλέψουμε! Όχι όμως έτσι!!!

Όχι με αυτό το τίμημα! Οι μουσικοί που δουλεύουν μαζί σου θα αναγκαστούν να κάνουν το μπόλι προκειμένου να πάρουν μεροκάματο;;;

Αν κάποιος από αυτούς τους νέους σε ηλικία μουσικούς πάθει κάτι, πώς θα αισθανθείς που θα τον έχεις εσύ υποχρεώσει να κάνει κάτι που δεν ήθελε;;Οι παρέες των νέων που θα θελουν να σε ακούσουν;;; θα πρέπει να το κάνουν κι αυτοί προκειμένου να τους αφήσουν στην πόρτα να περάσουν;;;

Αν σε μια παρέα το έχουν κάνει οι δύο και οι άλλοι δύο όχι, θα αφήσεις τους μισούς απ έξω;;

Αν το έχει κάνει ο άντρας αλλά η γυναίκα του όχι, να την αφήσει σπίτι;;; Να βρει μια πιο “καθαρή”;;; Μια “αμιγή”;;;;;Αγαπημένε συνάδελφε και συνάνθρωπε! Μην πέσεις σε αυτό το ολίσθημα.

Είμαι σίγουρος ότι σε έπεισαν πως αυτό που είπες είναι για το καλό του συνόλου.

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ!

Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω ζήσει στη ζωή μου!

Είναι μια στροφή που αν την πάρουμε θα βρεθούμε στο μεγαλύτερο γκρεμό της γενιάς μας! Είμαι σίγουρος πως δεν θες να σε θυμούνται ως εκείνον που ξεκίνησε το διαχωρισμό σε πολίτες Α και Β κατηγορίας!

Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν όταν κάποιοι φόρεσαν ένα “αστέρι” στο μπράτσο κάποιων άλλων για να ξεχωρίζουν το “καθαρό” απ το “βρώμικο” αίμα…

Ηταν η αρχή μιας γενοκτονίας.

Η αρχή ενός παγκόσμιου πολέμου. Αυτο ζούμε και τώρα…Μη γίνεις το δεκανίκι τους….

Εκείνοι δεν μπορούν να υποχρεώσουν (ακόμα) τον κόσμο να κάνει μια ιατρική πράξη με το ζόρι… Γι αυτό βάζουν εσένα! Εσένα που ο κόσμος σε αγαπάει!

Ζήτα μία συγγνώμη και πες ότι το ξανασκέφτηκες…Όλοι θα σε συγχωρήσουν.

Μην προχωρήσεις όμως σε αυτή την άνευ προηγούμενου κίνηση φασιστικού διαχωρισμού των ανθρώπων σε κατηγορίες βάσει αυστηρά προσωπικών τους επιλογών.

Αν το κάνεις, δεν θα έχει γυρισμό. Θα μείνει στη ιστορία. Σκεψου αν μετά από τόση δουλειά που έχεις κάνει, αν θέλεις να σε θυμούνται οι επόμενες γενιές γι αυτή σου την επιλογή.

Θυμήσου την αγάπη που έχεις για τον κόσμο. Για ΌΛΟ τον κόσμο.Σου ζητώ σαν χάρη να μη θυμώσεις με αυτά που σου έγραψα. Είναι μόνο από ανησυχία και αγάπη από έναν συνάνθρωπο, συνάδελφο και πατέρα παιδιών. Παιδιών που τρέμω να μη μεγαλώσουν σ έναν κόσμο που θα τους ζητάει ψηφιακά πιστοποιητικά υποταγής για να φάνε, να διασκεδάσουν ή να μετακινηθούν».

