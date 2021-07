Οικονομία

Μικροδέματα από το εξωτερικό: Καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Ακριβότερα θα είναι πλέον τα αντικείμενα που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να εναρμονίζεται και στην Ελλάδα με την ευρωπαϊκή οδηγία.

Γεγονός είναι η επιβολή ΦΠΑ σε μικροδέματα που έχουν αγοραστεί μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και στην Ελλάδα, που εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει την επιβολή του φόρου από τον οποίο μέχρι τώρα απαλλάσσονταν τα δέματα αξίας έως 22 ευρώ.

Η επιβολή του ΦΠΑ στα δέματα ισχύει από την 1η Ιουλίου και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, εφαρμόζεται στα δέματα που φτάνουν στη χώρα μας από την 1η Ιουλίου και όχι απλώς για αυτά που παραγγέλθηκαν από την 1η Ιουλίου.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Αλλαγή Διαδικασιών Εισαγωγής αντικειμένων e-commerce αξίας μέχρι 150€

Τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι, λόγω της έναρξης ισχύος νέων μέτρων ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), από την 1η Ιουλίου, θα καλούνται να καταβάλουν ΦΠΑ ακόμα και για διαδικτυακές αγορές μικρότερες των 22€ που θα εισαχθούν στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, από την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως της ημέρας αγοράς, οι οποίες μέχρι τώρα απαλλάσσονταν από σχετικές χρεώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη επιβολής των νέων κανόνων και υποχρεώσεων εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του e-commerce, το οποίο επιτάχυνε η πανδημία, για αντικείμενα αξίας μέχρι 150€ (B2C), προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, να διασφαλιστεί η διαφάνεια για τους καταναλωτές και να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, η οποία επιφέρει σημαντικές απώλειες εσόδων ΦΠΑ για τα Κράτη Μέλη.

Στην χώρα μας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε λεπτομερείς οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η απόδοση του φόρου θα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop-IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο διαδικτυακός πωλητής και o φόρος αποδίδεται σε μία ηλεκτρονική πύλη «one-stop shop».

Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται, για λογαριασμό του, από τον ταχυδρομικό φορέα.

Η νέα αυτή διαδικασία, εφόσον τα αντικείμενα αξίας μέχρι 150€ έχουν αποσταλεί από τις χώρες, με ευθύνη του αποστολέα, με όλες τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του καθεστώτος IOSS, δεν θα επιφέρει κάποια επιβάρυνση από τα ΕΛΤΑ για τον εκτελωνισμό τους.

Ενδεχόμενες χρεώσεις για εργασίες εκτελωνισμού θα υπάρξουν μόνο για όσα αντικείμενα δεν συνοδεύονται από τις απαραίτητες ηλεκτρονικές πληροφορίες και στην περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που επιβάλει η ΑΑΔΕ.

Τονίζεται ότι η επιβολή ΦΠΑ εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο εισόδου των εμπορευμάτων στην Ε.Ε. - και όχι το χρόνο παραγγελίας ή αποστολής των αγαθών - και αυτό θα έχει ως συνέπεια να υπάρξει επιβάρυνση ΦΠΑ για τους καταναλωτές που προχώρησαν σε αγορές πριν την 1η Ιουλίου.

Τα ΕΛΤΑ ζητούν την κατανόηση των πελατών τους για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις αντικειμένων από χώρες εκτός Ε.Ε. που θα οφείλονται στην φορολογική διαχείριση αυτών στα τελωνεία της χώρας εξαιτίας της εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας.

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών Ταχυδρομείων (PostEurop), της οποίας μέλος είναι τα ΕΛΤΑ, επεσήμανε προς την Ε.Ε. την ανάγκη καθορισμού μεταβατικής περιόδου για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και οι μη αναμενόμενες επιβαρύνσεις ΦΠΑ από τους καταναλωτές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από την πλευρά τους, τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να εναρμονιστούν με τη νέα ενωσιακή πολιτική, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, ενώ ταυτόχρονα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διευκολύνουν τους πελάτες τους στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται. Υπογραμμίζουν ωστόσο, ότι για τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά την παραλαβή των μικροδεμάτων τους, τα ίδια ΔΕΝ φέρουν ευθύνη.

