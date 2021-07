Οικονομία

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινάνε νωρίτερα φέτος

Πότε θα ανοίξει η αυλαία των θερινών εκπτώσεων και μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Οι οδηγίες των εμπορικών συλλόγων.

Τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η σχετική ανακοίνωση αναμένεται εντός της ημέρας.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου και σύμφωνα με τη νομοθεσία τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι θερινές εκπτώσεις, βάσει της νομοθεσίας, ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, όμως εφέτος λόγω της κατάστασης, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφασίζει την πρόωρη έναρξή τους σε μία προσπάθεια να τονωθεί η κίνηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των εμπορικών συλλόγων προς τα μέλη τους, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία του ποσοστού της έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται.

Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό της έκπτωσης στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

