Ηλιόπουλος: Η Κυβέρνηση προσφεύγει στον κοινωνικό αυτοματισμό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι μεταθέτει τις ευθύνες της αποτυχίας της στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, στους πολίτες.

Βολές προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «αναζητά έναν βολικό αντίπαλο για να μετακυλήσει τις δικές της αποτυχίες» εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στο γεγονός ότι «η ΝΔ προσφεύγει στον κοινωνικό αυτοματισμό αναζητώντας ατομικές ευθύνες για την πορεία της πανδημίας».

«Είναι η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει πέσει έξω κατά 30% στις προβλέψεις της για το τείχος συλλογικής ανοσίας στις αρχές καλοκαιριού», σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel.

«Αντί να αναλάβει τις δικές της ευθύνες για το ότι μόλις το 40% των συμπολιτών μας είναι πλήρως εμβολιασμένοι, η κυβέρνηση μεταθέτει τις ευθύνες στους πολίτες. Όμως είναι οι αποτυχίες της ΝΔ που τροφοδοτούν το όποιο αντιεμβολιαστικό ρεύμα», τόνισε.

«Κατάφεραν να διχάσουν τους πολίτες και να πολιτικοποιήσουν με άσχημους όρους τη διαχείριση της πανδημίας, χωρίς να έχουν προχωρήσει στην ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας και του ΕΣΥ συνολικά, χωρίς να έχουν μεριμνήσει για τον εμβολιασμό των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, έχοντας λάβει 2 εκατ. λιγότερες δόσεις εμβολίων της Moderna και έχοντας μειώσει τον προϋπολογισμό για την υγεία κατά 600 εκατ. ευρώ», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε, «Με ουσιαστικό σχέδιο στήριξης του εμβολιασμού δεν θα χρειάζονται προνόμια».

Σχετικά με τη συζήτηση περί προνομίων των εμβολιασμών υπογράμμισε, «Είναι φυσιολογικό η κυβέρνηση, που δεν πιστεύει στο καθολικό δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, να μιλάει για προνόμια».

«Οι πολίτες, που ο ένας πάνω στον άλλο μετακινούνται σε ασφυκτικά γεμάτα μέσα μεταφοράς, και που βιώνουν τις κυβερνητικές αποτυχίες, παρακολουθούν τον τρόπο που θα τους χωρίσει η ΝΔ», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για πολιτικά επικίνδυνη και αδίστακτη κυβέρνηση, που δεν ντράπηκε να λέει ψευδώς ότι φταίει η διασκέδαση των νέων για τη μετάδοση του ιού, της οποίας τα στελέχη δεν ντράπηκαν να κάνουν πλιάτσικο στα εμβόλια της Phfizer, της οποίας υπουργοί όπως ο κ. Γεωργιάδης απειλούν για τέλος των μέτρων στήριξης αν έρθει νέο lockdown. Ενώ είναι το ίδιο το μεσοπρόθεσμο που φέρνουν προς ψήφιση, που έτσι κι αλλιώς προβλέπει το τέλος των μέτρων», ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει την πανδημία ως μικροπολιτικό ζήτημα». «Στόχος μας είναι να κάνουμε τα πάντα για να νικήσει η ζωή και να τελειώνουμε με την πανδημία. Είναι σαφές ότι μόλις αφήσουμε πίσω μας την πανδημία, οι πολιτικές εξελίξεις θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα», σημείωσε.

