Λιάγκας - Σκορδά: Η ερώτηση της Πατούλη αν είναι ξανά ζευγάρι - Η απάντησή τους (βίντεο)

Η Φαίη Σκορδά απάντησε στην ερώτηση της Μαρίνας Πατούλη στον αέρα του “Πρωινού” στις φήμες που την θέλουν ξανά ζευγάρι με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" συνάντησε την Μαρίνα Πατούλη στον Ιππικό Όμιλο Αθηνών, η οποία κάνει μαθήματα ιππασίας και αποκάλυψε τα καλοκαιρινά της σχέδια.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μάθει ποιες είναι οι σχέσεις της Μαρίνας Πατούλη τώρα με τον πρώην σύζυγό της Γιώργο Πατούλη.

Εκείνη τη στιγμή, η Μαρίνα Πατούλη αντέστρεψε την ερώτηση και είπε στον Γιώργο Λιάγκα: «Γιώργο μου πάνω στο άλογο τώρα και με ρωτάς πως είναι η σχέση. Εγώ θέλω να μου πεις πως είναι η σχέση με την Φαίη γιατί ακούγεται ότι τα ξαναβρήκατε».

Παρά την αμηχανία που επικράτησε, την απάντηση θέλησε να δώσει η Φαίη Σκορδά και έδωσε ένα τέλος στις φήμες που την θέλουν ξανά ζευγάρι με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Έχει γραφτεί και να απαντήσουμε. Έχουμε μία καθαρά επαγγελματική σχέση, δεν τα ξαναβρήκαμε. Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει και όταν υπάρχουν παιδιά, για να φτάσεις σε αυτή την απόφαση, είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Για μένα, που το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι τα παιδιά μου, σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ή ότι έχεις εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να συνεχιστεί. Άρα, με πολύ μεγάλη ωριμότητα αποφασίζεις να χωρίσεις για τους δικούς σου λόγους. Αν υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να συνεχιζόταν, να μπορούσε να συνεχιστεί, σαφώς δεν θα χωρίζαμε. Η απόφαση που πήραμε εμείς ήταν οριστική. Το ότι είμαστε ξανά μαζί σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση, θα την έχουμε πάντα γιατί είναι τα παιδιά μας, οπότε όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται δεν ισχύουν», είπε η Φαίη Σκορδά.

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Πατούλη μίλησε για τον Γιώργο Πατούλη αλλά και ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι δεν έχει κάποια σχέση αυτό το διάστημα και πως είναι ελεύθερος.

