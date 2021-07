Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Εκρηκτικό Σαββατοκύριακο, προσοχή στις σχέσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” ενόψει Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο έκανε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα χαρακτήρισε τις ημέρες "πολύ ωραίες και ερωτικές", ωστόσο κάποια ζώδια πρέπει να συμπεριφερθούν με σύνεση και κάποια με πολύ προσοχή. Άλλα όμως καλούνται να δείξουν εγκράτεια ώστε να αποφύγουν τυχόν ανεπιθύμητες εξελίξεις στην σχέση τους και να μην πληγωθούν.

Το Σαββατοκύριακο, συνέστησε να δείξουμε προσοχή στις μετακινήσεις και την οδήγηση, αλλά και στις σχέσεις καθώς μπορούν να ανατραπούν τα πάντα.

Προσοχή ζήτησε και στη διαχείριση του λόγου.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: