Μετάλλαξη Δέλτα: Τελικά πόσο μεταδοτική είναι;

Πληροφορίες για τη μεταδοτικότητα του στελέχους Δέλτα.

Παρόλο που Ιούνιος ήταν ένας πολύ καλός μήνας για την Ελλάδα, αφού αν δει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου είχαμε μία μείωση των νέων κρουσμάτων κατά 75% και μείωση των θανάτων κατά 50%, παρατηρήθηκε μια αύξηση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, πιθανά να οφείλεται τόσο στη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας αλλά και στη διασπορά της μετάλλαξης Δ.

Έχουμε ήδη τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης Δ, που έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 98 χώρες του κόσμου. Και όπως αναμενόταν ήρθε και στη χώρα μας γεγονός που αλλάζει αρκετά την ισορροπία των δεδομένων, αλλά και τις σκέψεις μας για το πώς θα πορευτούμε μέσα στους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες.

