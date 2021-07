Κοινωνία

Φωτιά στο Καλό Νερό

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν από γης και αέρος, για την κατάσβεση της.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καλό Νερό, του δήμου Κιλελέρ, στον νόμο Λάρισας.

Στις προσπάθειες για την κατάσβεση της, συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 μονάδες πεζοπόρων τμημάτων και δυο αεροσκάφη.

