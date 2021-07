Κοινωνία

Κίνηση: τροχαίο “έκλεισε” την Εθνική Οδό Αθηνών - Λάμιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω τροχαίου.

Διεκόπη η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε.

Τα τροχαίο έλαβε χώρα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βρυουλων.

Λίγο μετά τη 1 ο δρόμος άνοιξε και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μικροδέματα από το εξωτερικό: Καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Σπουδαστές Ξεναγοί: Δωρεάν είσοδος σε χώρους πολιτισμού

Χρήστος Παππάς: Στο Εφετείο ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής