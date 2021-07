Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε φορτηγό (εικόνες σοκ)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικό τροχαίο με έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο

Τρομακτικό τροχαίο με έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Κορίνθου-Πατρών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, και συγκεκριμένα στο ύψος του Κιάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβατικό I.X. αυτοκίνητο που κατευθύνονταν προς την Κόρινθο «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος φορτηγού, που έκανε εργασίες στην εθνική οδό.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: korinthostv.gr