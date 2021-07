Πολιτική

Μητσοτάκης σε ΓΓ ΟΟΣΑ: Εμβολιασμός, τόνωση της εργασίας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Τον ΓΓ του ΟΟΣΑ συνάντησε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας μαζί του για την κρίση του κορονοϊού και τη χθεσινή ιστορική συμφωνία.

«Η αποστολή του ΟΟΣΑ γίνεται τώρα περισσότερο περίπλοκη, καθώς την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση διαδέχθηκε η πανδημία του κορονοϊού και οι πολυεπίπεδες συνέπειες της» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ματίας Κόρμαν.

«Ζητούμενο δεν μπορεί να είναι απλά η επιστροφή στην κατάσταση προ του κορονοϊού. Η παγκόσμια ανάκαμψη πρέπει να συνδυασθεί με τον περιορισμό της ανισότητας και την αύξηση της αλληλεγγύης με πρώτο στόχο τον παγκόσμιο εμβολιασμό. Και βέβαια με την τόνωση της εργασίας σε όλες τις χώρες και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για ένα «τεράστιο βήμα για μία νέα αρχιτεκτονική στην φορολόγηση που επετεύχθη μόλις χθες», εξηγώντας ότι «Η Ελλάδα την υποστήριξε εξ αρχής καθώς προϋπόθεση μια βιώσιμης ανάπτυξης είναι να παραμείνει μέρος του πλούτου στις χώρες που παράγεται. Πρόκειται για μια νίκη της Οικονομικής Διπλωματίας και της αντίληψης για μία περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη που ενέπλεξε περισσότερα από 130 κράτη» είπε.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη σημασία που δίνει η Ελλάδα στον ρόλο του ΟΟΣΑ, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «Η εκτίμηση της χώρας μας προς τον Οργανισμό έχει φανεί τόσο με την επιτυχημένη υποψηφιότητα της 'Αννας Διαμαντοπούλου για την γραμματεία της, αλλά και την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Strategy Group. Γίνεται επίκαιρη η πρόταση της χώρας μας να ιδρυθεί στην Κρήτη ένα παρατηρητήριο του ΟΟΣΑ. Κλείνω αισιόδοξος για τη νέα σελίδα του ΟΟΣΑ που ανοίγει με έναν αληθινό πολίτη του κόσμου. Γεννήθηκε στο Βέλγιο, γερμανόφωνος, είδε την πτώση του Τείχους στο Βερολίνο, ταξίδεψε στην Αυστραλία και επέστρεψε στην Ευρώπη για να αναλάβει τις τύχες ενός μεγάλου Οργανισμού».

