Πολιτική

Χρυσοχοϊδης: Τέσσερις μεγάλες επιτυχίες της ΕΛΑΣ το τελευταίο 15νθήμερο

Ικανοποίηση Χρυσοχοΐδη για σύλληψη Παππά: Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη σύλληψη του φυγόποινου χρυσαυγίτη.

Για τέταρτη μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ το τελευταίο δεκαπενθήμερο έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, αναφερόμενος στη σύλληψη του φυγόποινου χρυσαυγίτη Χρήστου Παππά. Όπως δήλωσε πριν από λίγο, της σύλληψης του Χρήστου Παππά προηγήθηκε η εξιχνίαση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά, η σύλληψη και η εξάρθρωση του κυκλώματος στη Ζάκυνθο και η ανεύρεση των κλεμμένων εικαστικών έργων της Εθνικής Πινακοθήκης.

«Όλες αυτές οι επιτυχίες, συναρτώμενες με τα θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της εγκλήματικότητας και της μικροεγκληματικότητας, που μέχρι το 2019 υπήρξε μία αληθινή μάστιγα ιδίως για την Αθήνα και το κέντρο της, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι ο υψηλός επαγγελματισμός της Ελληνικής Αστυνομίας και η βαθιά προσήλωση στο καθήκον έχουν φέρει και φέρουν αποτελέσματα. Δεν το βλέπουν μόνο εκείνοι που κρίνουν βάσει σκοπιμοτήτων», επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

«Είναι η πεποίθησή μου ότι με τις βελτιώσεις που σχεδιάζουμε εμείς εδώ, η παρούσα πολιτική ηγεσία από κοινού με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και τη φυσική ηγεσία, θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική στη μάχη -η Ελληνική Αστυνομία- κατά του εγκλήματος και στην υπεράσπιση της νομιμότητας στο δημόσιο χώρο», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ηλιόπουλος: Θέλει θράσος να πανηγυρίζουν αυτοί που έχασαν τον Παππά μέσα από τα χέρια τους

«Η σύλληψη του νεοναζί Χρήστου Παππά αποτελεί μια καλή είδηση για κάθε δημοκρατικό πολίτη», τονίζει σε τηλεοπτική δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, προσθέτοντας ωστόσο ότι «θέλει θράσος να πανηγυρίζουν για τη σύλληψη του καταδικασμένου χρυσαυγίτη, αυτοί που τον έχασαν μέσα από τα χέρια τους».

«Θέλει θράσος να χαρακτηρίζεται επιτυχία ότι χρειάστηκε να περάσουν 9 μήνες, για να τον συλλάβουν τελικά πέντε λεπτά από τη ΓΑΔΑ σε σπίτι γνωστού στελέχους της Χρυσής Αυγής», υπογραμμίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ σημειώνει ότι «τα ερωτήματα για την ποιότητα των ερευνών που γίνονταν όλο αυτό το διάστημα είναι αυτονόητα».

«Αξίζουν συγχαρητήρια στο αντιφασιστικό κίνημα και σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που δεν επέτρεψε όλο αυτό το διάστημα να ξεχαστεί ο Χρήστος Παππάς. Οι ευθύνες συνεχίζουν να βαραίνουν όσους επέτρεψαν το φιάσκο της διαφυγής του», καταλήγει ο Ν. Ηλιόπουλος.

