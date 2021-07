Κοινωνία

Ο δολοφόνος του Σεργιανόπουλου επέστρεψε στη φυλακή

Απολογήθηκε για τη δολοφονία συγκρατούμενου του και επέστρεψε στο κελί του ο Γεωργιανός.

Στο κελί του στο κατάστημα κράτησης «Κρήτη 1» επέστρεψε το μεσημέρι, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων, ο 43χρονος υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος το Σάββατο, 26 Ιουνίου, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου σκότωσε 49χρονο ομοεθνή του, κρατούμενο στις ίδιες φυλακές.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Δημήτρη Γκαβέλα, κατά την απολογία του ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα δεν έγινε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά σε βρασμό ψυχικής ορμής που προκλήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος.

Ο κ. Γκαβέλας ανέφερε ότι θύτης και θύμα δεν είχαν ιδιαίτερη διαφορά και όπως ισχυρίζεται ο πελάτης του το θύμα ήταν αυτό που κρατούσε το αυτοσχέδιο μαχαίρι και του επιτέθηκε. Πρόσθεσε, δε, ότι ο πελάτης του φέρει στο σώμα του αμυχές που αποδεικνύουν ότι δέχτηκε επίθεση.

Ο 43χρονος βρισκόταν στις φυλακές για τη δολοφονία του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου και σε δύο χρόνια είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.

