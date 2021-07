Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Βαθμολογίες με... sms - Πότε θα ανακοινωθούν

Πότε θα βγουν οι βαθμολογίες. Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να ενημερωθούν με SMS.

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες 2021.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας που εστάλησαν στις σχολικές μονάδες (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) «η ανακοίνωση της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή 9-7-2021, ημέρα κατά την οποία θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ».

Πρόκειται για το έγγραφο Φ.251/78914/Α5/01-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο:

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. την Παρασκευή 9-7-2021 το πρωί, αμέσως μόλις παραλάβουν όλα τα σχετικά δέματα, παρακαλούνται να παραδώσουν στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων περιοχής ευθύνης τους τα δέματα που θα περιέχουν

α. τα αποκόμματα των τετραδίων και

β. τις δύο εκτυπώσεις καταστάσεων.

Ο (Υπο)Διευθυντής κάθε ΓΕΛ μαζί με ένα μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των δύο καταστάσεων και των αποκομμάτων, πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων και των αποκομμάτων.

Στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές θα αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες ΜΟΝΟ τις εκτυπωμένες καταστάσεις που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Την ίδια ώρα και μέρα θα γνωστοποιηθούν οι βαθμοί στους υποψηφίους με μία νέα διαδικασία μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο (sms).

Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο και του Φ.152/78915/Α5/01-07-2021 που αναφέρεται στα ΕΠΑΛ.

