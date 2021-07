Πολιτική

Χρήστος Παππάς: Στις φυλακές Δομοκού ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

"Επανένωση" της Χρυσής Αυγής πίσω από τα κάγκελα των φυλακών Δομοκού.

Τρόφιμος των φυλακών Δομοκού θα είναι, στο εξής, ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, ύστερα από απόφαση του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Ο καταδικασθείς ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης πήρε τον δρόμο για τη φυλακή όπου κρατούνται και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής.

Ο Χρήστος Παππάς μεταφέρθηκε στο Εφετείο περίπου στις 12:00 και ο εισαγγελέας τού επέδωσε το φυλακιστήριο. Φέρεται πως δεν κατέβηκε ποτέ από το όχημα της αυτοκινητοπομπής που τον μετέφερε στο Εφετείο, αλλά ανέβηκε στην εισαγγελία μόνο ο συνήγορός του.

Ακολούθησε η 52χρονη Ουκρανή, στο σπίτι της οποία συνεληφθη ο Παππας. Το Αυτόφωρο επέβαλε στην 52χρονη ποινή φυλάκισης 30 μηνών, εκ των οποίων οι τρεις εκτιτέοι και οι υπόλοιποι με αναστολή.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, έδωσε όμως στην έφεση αναστέλλουσα δύναμη και ως εκ τούτου αφήνεται ελεύθερη.

Η 52χρονη υποστήριξε ότι επρόκειτο περί μιας κοινωνικής-εθιμοτυπικής επίσκεψης του Χρήστου Παππά στο σπίτι της. Ήταν προσωρινή η παραμονή του στο διαμέρισμα και ούτε κοιμήθηκε ούτε διέμεινε ποτέ εκεί μόνιμα.

Ο Χρήστος Παππάς ήταν… περαστικός από το σπίτι στου Ζωγράφου, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Περικλής Σταυριανάκης, «ήθελε να παραδοθεί, μου είχε στείλει μαθαίνω ένα γράμμα αλλά δεν το έχω πάρει ακόμα, ακόμη δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Νομίζω πως βρισκόταν στην Αθήνα».

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Χρήστου Παππά, στο σπίτι στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη, ήταν περαστικός και δεν ήταν το κρησφύγετό του.

"Επανένωση" της ΧΑ

Στις φυλακές Δομοκού βρίσκονται όλοι οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, πλην του Αρτέμη Ματθαιόπουλου που βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου μαζί με τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής δεν έχουν καμία επαφή με τους άλλους κρατούμενους, ενώ ορισμένοι θα προαυλίζονται ξεχωριστά λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ τους.

Ο Χρήστος Παππάς έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

