Κρήτη - Διακοπές ρεύματος: Το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ

Ρεύμα στην Κρήτη μέσω της νέας διασύνδεσης εντός 24ωρου, τονίζει ο ΑΔΜΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνέχεια της ενημέρωσης προς τους καταναλωτές της Κρήτης σχετικά με τις διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας της προσωρινής μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού του σταθμού παραγωγής της ΔΕΗΔΕΗ στα Χανιά, γνωστοποιεί στους καταναλωτές ότι, κρίθηκε αναγκαίο και μέχρι την επανένταξη των μονάδων να προγραμματισθούν σήμερα Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021 εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας έως 1 ώρα, κατά το χρονικό διάστημα από 18:30 έως 22:00, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος του νησιού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος.

ΑΔΜΗΕ: Ρεύμα στην Κρήτη μέσω της νέας διασύνδεσης εντός 24ωρου

Ρεύμα από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα αξιοποιηθεί εντός του επόμενου 24ωρου, για την κάλυψη των αναγκών του νησιού, μετά τη βλάβη που σημειώθηκε σήμερα στο σταθμό της ΔΕΗΔΕΗ στα Χανιά και οδήγησε σε εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε σήμερα αίτημα για παροχή ενέργειας από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς το Σύστημα της Κρήτης λόγω μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού στο νησί.

"Ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεννόηση με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διακινηθεί ηλεκτρική ενέργεια μέσω της νέας διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου", αναφέρει ο Διαχειριστής.

"Εκτιμάται ότι αυτό θα είναι δυνατό εντός του επόμενου 24ώρου, μετά από συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων με τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο".

Η κατασκευή της διασύνδεσης έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη σε εμπορική λειτουργία.

ΣΥΡΙΖΑ: Την ανεπάρκεια της κυβέρνησης ΝΔ πληρώνει με διακοπές ρεύματος η Κρήτη

Δήλωση του Σ. Φάμελλου, τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για τις διακοπές ρεύματος στην Κρήτη:

"Φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιφυλάσσει στον ελληνικό λαό κάθε μέρα και μία δυσάρεστη έκπληξη. Μία μέρα μετά το χθεσινό πανευρωπαϊκό «ρεκόρ» χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα που εκτινάσσει το κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, με ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης στην Κρήτη λόγω βλάβης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της ΔΕΗ στα Χανιά.

Σε μία περίοδο υψηλής ζήτησης εξαιτίας του καύσωνα και εξαιτίας του τουρισμού, το εμβληματικό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης που κατασκεύασε ο ΑΔΜΗΕ, ενώ είναι έτοιμο, δεν μπορεί να ηλεκτριστεί ώστε να βοηθήσει στην επάρκεια της Κρήτης. Το βραβευμένο ως έργο της χρονιάς για το 2020, ένα έργο που συμβασιοποιήθηκε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, δεν μπορεί να ηλεκτριστεί επειδή, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της κυβέρνησης ΝΔ, εκκρεμούν ακόμη, από τον Δεκέμβριο του 2020, οι σχετικές ρυθμιστικές αποφάσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις!

Το ΥΠΕΝ σιωπά ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία των καταναλωτών, η οποία πολύ φοβόμαστε ότι έχει μόλις αρχίσει καθώς βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της τουριστικής περιόδου".

