Προαστιακός: Έκλεβε επιβάτες και έκανε αναλήψεις με τις κάρτες τους

Ξάφριζε επιβάτες του Προαστιακού. Πώς πλησίαζε ανυποψίαστα θύματά του.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 1-7-2021, στο Σταθμό του Προαστιακού "Κορωπί", από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 46χρονος αλλοδαπός για κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπών από επιβάτες, στους Σταθμούς του Προαστιακού "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" και "Κορωπί", συστήθηκαν ειδικές ομάδες αστυνομικών από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, οι οποίες μετά από ενδελεχή έρευνα και εκτεταμένες αναζητήσεις, ταυτοποίησαν τον δράστη τον κλοπών, τον εντόπισαν στο Σταθμό του Προαστιακού "Κορωπί" και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε, ο ανωτέρω κατηγορούμενος αφαιρούσε πορτοφόλια από επιβάτες των συρμών προαστιακού και μετρό και συγκεκριμένα κατά την επιβίβαση αυτών, δημιουργώντας εικονικό συνωστισμό, καθώς επίσης και με το πρόσχημα παροχής βοήθειας.

Δρούσε μεθοδικά και οργανωμένα και πραγματοποιούσε κατόπτευση του χώρου για εντοπισμό του θύματος, φέροντας μπουφάν με σκοπό την στιγμή της αφαίρεσης των αντικειμένων να αποκρύπτει το χέρι του με αυτό.

Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούσε αναλήψεις χρηματικών ποσών, με χρήση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών από διάφορα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων (Α.Τ.Μ.).

Σε γενόμενο έλεγχο, όταν ακινητοποιήθηκε ο ανωτέρω κατηγορούμενος από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, ανδρικό πορτοφόλι και ζευγάρι γυαλιών.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε διαμέρισμα του κατηγορούμενου στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Το χρηματικό ποσό των -1.310- ευρώ

Το χρηματικό ποσό των -1.263.000- λιρών Λιβάνου

Το χρηματικό ποσό των -25- δολαρίων Η.Π.Α.,

Το χρηματικό ποσό των -2.60- κορωνών Τσεχίας

πλήθος κοσμημάτων-τιμαλφών

-3- γυναικεία πορτοφόλια

-4- κινητά τηλέφωνα

-11- τσάντες-τσαντάκια διαφόρων χρωμάτων,

τσαντάκι μέσης

-2- περούκες

-7- ζευγάρια γυαλιά ηλίου

ζευγάρι γυαλιά οράσεως

-2- φορητοί φορτιστές power bank και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο

φωτογραφική μηχανή

-3- κουρευτικές μηχανές

Από την έρευνα, εξιχνιάστηκαν συνολικά -4- περιπτώσεις κλοπών από επιβάτες, στους Σταθμούς του Προαστιακού "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" και "Κορωπί", από τους οποίους αφαίρεσε πορτοφόλια, χρηματικά ποσά, ταξιδιωτικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

