Οι celebrities που ψηφίζουν Ελλάδα και για διακοπές και για δουλειά!

Ποιοι Χολιγουντιανοί σταρς δεν μπορούν να μείνουν μακριά από την Ελλάδα

Άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια χρονιά που αρκετοί celebrities του εξωτερικού ψηφίζουν Ελλάδα όχι μόνο για τις διακοπές τους, αλλά και για τις δουλειές τους! Από την Jennifer Lopez, και τον Daniel Craig, έως και τον Damiano David και το ζεύγος Justin Bieber – Hailey Bieber, τόσο τραγουδιστές, μοντέλα, όσο και ηθοποιοί, δεν διστάζουν να δείξουν την αγάπη τους για την Ελλάδα.

Πάρος, Μύκονος, Μήλος, και Κρήτη μπορεί να είναι από τα πιο “δυνατά” χαρτιά, ωστόσο αρκετοί celebrities επισκέπτονται και άλλα μέρη της Ελλάδας, παροτρύνοντας τους διαδικτυακούς τους φίλους να επισκεφτούν και αυτοί την χώρα μας, για τις διακοπές τους.

H Ελλάδα είναι νούμερο 1 προορισμός για γυρίσματα ταινιών

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν ήδη δύο ενεργά set ταινιών, με αστέρες του Hollywood, όπως ο Daniel Craig και ο Antonio Banderas να βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ο Antonio Banderas βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, “The Enforcer”. Τα γυρίσματα θα γίνουν τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και στην Θέρμη, την Περαία, και το Δέλτα Αξιού. Το σκηνογραφικό τμήμα της ταινίας θα μεταμορφώσει τις συγκεκριμένες τοποθεσίες των γυρισμάτων ώστε να μοιάζουν με το Μαϊάμι και τοπία της Φλόριντα. Ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του Antonio Banderas, εκτός από την Kate Bosworth, θα είναι και οι: Mojean Aria, Zolee Griggs, Alexis Ren, Aaron Cohen, ο ράπερ 2 Chainz και ο Κώστας Σόμερ.

Στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι ωστόσο ξεκίνησαν, συγχρόνως, τα γυρίσματα και για την ταινία “Knives Out 2”, με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του ντεντέκτιβ από την πρώτη ταινία “Knives Out”, η οποία έσπασε ταμία το 2019. Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή περίπου 300-350 ατόμων που πραγματοποιείται στην χώρα μας με την συνδρομή του ΕΚΟΜΕ και στο cast περιλαμβάνονται οι: Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline και Jessica Henwick.

